Clarito gihatagan og contract extension

Sama sa gituohan, nahatagan og bag-ong kontrata si Johnard Clarito sa Rain or Shine Elasto Painters human siya nahimong usa sa labing mga kasaligan ning maong prangkisa Philippine sa Basketball Association (PBA).
Si Clarito, 30, kinsa produkto sa wala nabantog nga De Ocampo College, gihatagan sa Elasto Painters og tulo ka mga tuig nga contract extension.
Nasulod sa PBA si Clarito dihang gipili siya sa Elasto Painters isip No. 17 pick sa 2022 PBA Draft.
Human niini, inanay nga nahimong usa sa mga pambato sa Elasto Painters si Clarito. / ESL