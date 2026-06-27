Clarito mipirma og 3 ka tuig nga kontrata sa ROS

Gihatagan og tulo ka tuig nga contract extension sa Rain or Shine Elasto Painters ang swingman nga si Jhonard Clarito.
Ang 30-anyos nga si Clarito nihatag og saktong labok para sa Elasto Painters sa bag-o lang nahuman nga Commissioner’s Cup sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50.
Si Clarito nga nag-average og 10.4 puntos, 7.05 rebounds, ug 2.16 assists aron motabang pag-aswat sa Elasto Painters balik sa semifinals.
Gikan sa pagka-bench player si Clarito nihinayhinay og kuha og luna sa main rotation sa Rain or Shine, ang kuponan nga nikuha niya sa second ra sa PBA Draft niadtong 2022. / RSC