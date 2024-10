Clarito napiling PBA POW awardee

Napiling bag-o nga PBA Press Corps-Pilipinas Live Player of the Week awardee si Rain or Shine Elasto Painters guard Jhonard Clarito tungod sa maayo niyang gipakitang duwa sa niaging semana sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup quarter-finals series batok sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots.

Ang gitawag og “Michael Jhonard” dako og natabang aron makaposte ang Elasto Painters og 2-1 nga bintaha sa best-of-five quarter-finals series.

Sa niaging semana, nag-average si Clarito og 14.7 puntos, 5.0 rebounds ug 1.3 assists.

“Siyempre gusto namin patunayan na kaya naming makakarating sa goal namin,” matod ni Clarito.

“Laging sinasabi ni coach Yeng (Guiao), kailangang makarating kami sa pinakamataas.”

Nalupig ni Clarito sa inilugay sa POW sila si June Mar Fajardo sa San Miguel Beermen, Scottie Thompson sa Brgy. Ginebra Gin Kings ug Roger Pogoy sa TNT Tropang Giga.

“Si Jhonard played with his heart out and, ano ito, blood, sweat and tears, literal,” matod ni Guiao kabahin ni Clarito nga napatik sa www.pba.ph.

“Pwede mong gamiting panlaban sa import, pang-depensa, pwedeng pang-opensa.” / ESL