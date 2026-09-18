Clarkson gustong mobalik sa PH Gilas

Nagtinguha si National Basketball Association (NBA) Fil-Am star Jordan Clarkson nga makaduwa siya pagbalik sa Gilas Pilipinas kon maka-qualify siya sa 2027 FIBA World Cup Basketball.
Sa interbyu sa GQ Philippines, nagkanayon si Clarkson nga ang pagrepresentar sa Pilipinas nagsilbi niyang pahinungod sa nipanaw niyang lola sa Bacolor, Pampanga.
“Another World Cup is coming up, and I want to be there,” matod ni Clarkson nga napatik sa www.gmanews.tv.
Si Clarkson kinsa sakop sa New York Knicks nga ningkampiyon sa 2025-26 NBA, nakaduwa na sa Gilas sa 2018 Asian Games ug 2023 FIBA World Cup.
Nanghinaot si Clarkson nga makaduwa sab sa Gilas ang ubang Fil-Ams nga naa sa NBA nga sila si Jalen Green sa Phoenix Suns ug Dylan Harper sa San Antonio Spurs.
“There haven’t been so many Filipino Americans in the league, and Filipinos, period. So knowing that I get to represent that and kind of change the narrative in any way that I can, that’s what I’m trying to do,” matod ni Clarkson kinsa nahimong 6th Man of the Year dihang nagduwa pa kini sa Utah Jazz kaniadto.
Ang Gilas Pilipinas adunay dakudakong purohan nga maka-qualify og balik sa World Cup human sa duha nila ka sunodsunod nga kadaugan sa 4th window sa Asian qualifier
batok sa Jordan ug Iran dili pa lang tantong dugay.
Sa kinatibuk-an, kasamtangang naggunit og 4-4 nga rekord ang Gilas sa Asian Qualifier nga aduna pa’y nahabiling duha ka windows. / ESL