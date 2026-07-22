Clarkson magpabilin sa Knicks

Nipirma pagbalik og kontrata si Fil-Am star Jordan Clarkson sa National Basketball Association (NBA) champion New York Knicks.
Puwede unta mangita og mas dako nga kontrata si Clarkson sa laing team apan niuyon siya sa gitanyag sa Knicks nga usa ka tuig nga veteran's minimum contract nga nagbalor og $3.9 million.
Nagpasabot si Clarkson nga kuntento ra siya sa iyang gamay nga obligasyon sa Knicks nga dili sama niadtong nagduwa pa siya sa Utah Jazz, diin nahimo siyang Sixth Man of the Year awardee.
Sa miaging season, si Clarkson nag-average og 8.6 puntos ug 17 minutes playing time nga pulos career lows. / Gikan sa wires