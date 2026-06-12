Clarkson mas andam karon

Giklaro ni New York Knicks Fil-Am guard Jordan Clarkson nga mas andam siya karon kumpara niadtong labing una niyang pagduwa sa National Basketball Association (NBA) Finals.
Si Clarkson unang nakaduwa sa NBA Finals niadtong 2018 dihang sakop pa siya sa Cleveland Cavaliers.
Niadtong higayuna, limitado ra kaayo ang playing time ni Clarkson ug gibutlogan ang Cavaliers sa Golden State Warriors sa best-of-seven series, 4-0.
Ning maong series, sulod ra sa duha ka mga duwa nakapakita og aksyon si Clarkson unya nag-average lang siya og tulo ka puntos ug 12.6 minutos nga playing time.
Sa kasamtangang NBA Finals, diin naglabaw ang Knicks batok sa San Antonio Spurs, 3-1, mas adunay natampo si Clarkson.
“Well, for me, I feel more prepared, being able to experience the finals at a young age, and now being 12 years in the league, definitely a different me, I've changed a lot, so definitely feels different,” matod ni Clarkson, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Wala man tuod siya nahilakip sa labing mga sinaligan sa Knicks apan makatabang gyud si Clarkson sa mga minutos nga naa siya sulod sa korte.
Gipasabot ni Clarkson nga bisan nag-ung-ong na ang Knicks sa ganghaan sa kampyunato, wala ra’y nausab sa iyang pagbati ug sama sa iyang naandan, padayon lang siyang mangandam alang sa panahon nga kinahanglanon ang iyang serbisyo sulod sa korte.
“Just staying prepared for the moment. Staying my same routine work. It hasn’t changed for me. Staying locked in. You know it’s been the same thing everyday. For all of us. Just come here trying to make an impact when I get the opportunity. Stay with it,” matod ni Clarkson, kinsa anaa na sa ganghaan aron mahimong labing unang magduduwa nga adunay sagol dugong Pinoy nga makalabni og NBA title. / Gikan sa wires