Clarkson mikulit og kasaysayan

Nikulit og kasaysayan sa host Utah Jazz si Fil-Am Jor­dan Clarkson dihang ni­mugna siya og kaugalingon niyang season-high 38 puntos aron agakon ang Jazz sa kadaugan batok sa Washing­ton Wizards, 127-115, ning Martes, Marso 5, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Si Clarkson mao na karon ang reserve player nga nakamugna og labing daghang 30-point games sa kasaysayan sa Jazz. Nahimo kini niya sulod sa 13 ka mga higayon.

“Being able to watch and see what they were doing from the bench and then come in and finish was big,” matod ni Clarkson, kinsa kanhi Sixth Man of the Year awardee.

Si Collin Sexton nidugang og 29 puntos samtang nitunol og 17 puntos, 15 ka rebounds ug career-high unom ka blocks si John Collins alang sa Jazz.

“I just wanted to come out aggressively to protect the rim,” matod ni Collins.

“Collin and Jordan are big time scorers, big time players in this league and they make my job a lot easier.”

Ang Wizards naglabaw, 113-111, sa nahabiling 5:21 minutos apan human niini, duha na lang ka mga puntos ang ilang nadugang nga gikan ra sa freethow line.

“It etches my time here in Utah. Winning Sixth Man of Year and all those things play a part in the history and culture that’s being built here,” batbat ni Clarkson.

Ang Wizards gipangulohan ni Jordan Poole pinaagi sa iyang 32 puntos, niamot og 23 puntos si Kyle Kuzma samtang nitampo og 21 puntos si Tyus Jones. / AP