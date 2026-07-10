Clarkson mipirma'g veteran's minimum

Nipirma og usa ka tuig nga bag-ong kontrata sa National Basketball Association (NBA) champion New York Knicks balor $3.9 million ang free agent nga si Fil-Am Jordan Clarkson, matod sa iyang agent nga si Klutch Sports CEO Rich Paul.
Ang kontrata ni Clarkson usa ka veteran's minimum.
Si Clarkon, 34, kinsa kanhi Sixth Man of the Year awardee dihang nagduwa pa siya sa Utah Jazz, nag-average og 8.6 puntos, 1.8 rebounds ug 1.3 assists sa niaging season ubos sa kampo sa Knicks.
Nakasulod si Clarkson isip second-round pick sa Washington Wizards niadtong 2014 apan gi-trade dayon siya sa LA Lakers. Gikan sa Lakers nabalhin siya sa Cleveland Cavaliers una siya naabot sa Knicks. / Gikan sa wires