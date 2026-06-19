Clarkson nagbitbit og Philippine flag

Mapasigarbuhong gibitbit ni New York Knicks Fil-Am Star Jordan Clarkson ang bandera sa Pilipinas atol sa victory parade sa Knicks kagahapon, Biyernes, Hunyo 19, 2026 (PH time).
“Shoutout to the Knicks fam in the Philippines,” mensahe sa Knicks sa ilang Instagram account sa gi-post nga mga hulagway ug videos ni Clarkson, kinsa nagbitbit og bandera sa Pilipinas.
Si Clarkson maoy labing unang magduduwa nga adunay sagol dugong Pinoy nga nakalabni og kampyunato sa National Basketball Association (NBA). / Gikan sa wires