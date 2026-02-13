Classic Adobong Puti (White Pork Adobo)

○ Mga sagol:
○ Set A (Base)
1 ka kilo nga pork belly nga naa pay panit ug tambok, gihiwa og dagko nga chunks
1 ka tibuok nga ahos gidukdok (naa pa ang panit)
1 –2 ka kutsara sa tibuok black peppercorns
1 ka kutsarita sa cracked black pepper
3 –4 ka bay leaves
○ Set B (Seasoning ug Sauce)
½ tasa sa suka gikan sa tubo o lubi
3 ka kutsara sa fish sauce
½ tasa sa tubig, (optional, kon gikinahanglan)
○ Unsay buhaton:
Step 1: Andama ang baboy
Han-aya ang mga hiniwa nga pork belly sa lapad nga kaha, pailadmi ang panit. Kini magseguro nga maayo ang pagkupos og anam sa tambok ug magdugang og kaanindot sa sauce.
Step 2. Mga sagol ug templa
Idugang ang gidukdok nga ahos, tibuok nga peppercorns, cracked black pepper, ug bay leaves. Kini nga mga pahumot magdugang og kalami sa baboy samtang giluto.
Step 3. Templahi
Iyabo ang suka ug fish sauce. Ayaw una ukaya-pasagdahi nga mobukal ang suka nga way tabon sulod sa 3-5 minutos. Kini nga paagi magtangtang sa isog nga baho sa suka ug makatabang nga molabaw ang mellow tang.
Step 4. Pabukala og gamay
Pahinayi ang kayo, unya pabukala og hinay ang baboy. Samtang giluto, ang tambok mosagol sa sauce, magmugna og layer sa mantikaong adobo. Ukaya hangtod nga mogamay ang suka. Imong ma-highlight ang pure nga lami sa Adobong Puti Recipe.
Step 5. Pahumoka ang baboy
Ipadayon ang pagpabukal sa baboy hangtod nga mohumok. Kon ganahan ka og mas saucier nga adobo, binli og gamay nga liquid ang kaha. Kon ganahan ka og uga nga version, pasagdahi nga ang sauce mominos hangtod nga mosinaw ang karne pinaagi sa mikupos nga tambok.
Step 6: Serve
Ibalhin ang baboy sa serving dish ug pag-enjoy niini sa hot steamed rice o bahaw. Ang Adobong Puti mas lamian kon dunay simple sides sama sa mga preskong tamatis, salted eggs, o pickled vegetables.