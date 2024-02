Classification status sa 43 ka LGUs, misaka

Di mominos 43 ka mga lungsod ug siyudad ubos sa lalawigan sa Sugbo ang gihatagan og unofficial updated status sa ilang income classification status (ICS) sa Bureau of Local Government Finance sa Central Visayas (BLGF 7).

Kini maoy gipahibalo sa Bureau of Local Government Finance in Central Visayas (BLGF 7) pinaagi ni Atty. Kevin Soon, BLGF 7 local treasury operations officer, atol sa tigom pinangulohan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa Huwebes, Pebrero 8.

Matod ni Soon nga sa 38 ka local government unit (LGUs), 19 niini ang giisip nga first class municipalities; unom ang second class municipalities; lima ang anaa sa third class; unom ang anaa sa fourth class; ug duha ang anaa sa fifth class status.

Alang sa mga siyudad, usa ang nahimo’ng first class city, usa ang second class city, duha ang third class, ug usa ang anaa sa fourth class nga status.

Gipasabot ni Soon nga kini pasiuna pa lamang ug posible pa nga mausab gumikan sa gihuwat pa nga ubang reports sa unom ka mga lokalidad ug gikinahanglan pa ang approval niini gikan sa Department of Finance.

“I made a Cebu Province simulation, but this is not official, and with the exemption of six LGUs nga kuwangan og usa ka tuig ang ilahang na-report,” matod ni Soon ngadto sa media arm sa Kapitolyo.

Bisan pa niini, giingong nakahatag kini og kadasig sa mga opisyal aron palabwan pa ang mga development sa ilang mga lokalidad ug mahibaw-an usab kon asa ang gikinahanglan pa niining palambuon.

Ang datos gibase sa simulation nga gihimo sa BLGF 7 sa report nga gihatag sa LGUs sa lalawigan matag kita.

Ang first class nga mga lungsod: Consolacion, Minglanilla, Liloan, Bantayan, Daanbantayan, Argao, Tuburan, Dalaguete, Barili, Pinamungajan, Cordova, Asturias, San Remigio, Carmen, San Francisco, Dumanjug, Compostela, Sibonga, ug Moalboal.

Ang second class: Badian, Madridejos, Balamban, Oslob, Sogod, Tabuelan, ug Borbon.

Ang third class: Catmon, Santa Fe, Aloguinsan, Tabogon, Alegria, ug Poro.

Ang fourth-class: Samboan, Ronda, Malabuyoc, Santander, Ginatilan, Alcantara, ug Medellin.

Samtang ang Tudela ug Pilar anaa sa fifth-class status.

Matod ni Soon, ang Toledo City, usa sa component cities, gi-upgrade na ngadto sa first-class, samtang ang Talisay City kay second-class na nga siyudad.

Ang mga dakbayan sa Danao, Carcar, ug Naga kay third class nga mga siyudad, ug ang Bogo City maoy fourth class nga siyudad.

Ang pag-umento sa ICS dunay katugbang nga benepisyo sa pahat sa buhis ug uban pa gikan sa nasudnong kagamhanan.