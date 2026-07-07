Classrooms sa SJNHS namatyan og estudyante himuong opisina

Dili na gamiton ang duha ka classroom sa San Jose National High School (SJNHS) sa Tacloban City, nga namatyan og tulo ka estudyante atol sa pagpamusil sulod sa eskwelahan niadtong Hunyo 22, 2026, alang sa regular nga klase.
Ang maong lakang kabahin sa paningkamot sa Department of Education (DepEd) sa pagtabang sa mga estudyante nga makabangon gikan sa maong trahedya.
Matod ni DepEd Tacloban Schools Division Information Officer Nilo Eder sa usa ka phone interview niadtong Martes, ang maong lakang makatabang sa proseso sa kaayuhan sa kahimtang sa mga estudyante, ilabina sa mga classmate sa tulo ka namatay nga padayon pa nga na-trauma.
“If these classrooms will not be used as storage areas, they may be converted into offices,” matod ni Eder.
Ang duha ka classroom diin nakit-an ang mga biktima nalimpyuhan na ug napintalan na sab.
Nibalik ang face-to-face classes niadtong Lunes human sa duha ka semana nga pagsuspenso sa klase tungod sa insidente sa pagpamusil.
Sa 1,608 ka mga estudyante nga naka-enroll sa wala pa ang insidente, 1,305 lamang ang nitambong sa in-person classes sa unang adlaw sa pagbalik sa klase.
Matod ni Eder, gilauman na ang mas ubos nga attendance tungod kay adunay mga estudyante nga nagpaayo pa gikan sa trauma, samtang ang uban nibalhin sa laing eskwelahan.
Giingon sab niya nga hinay-hinayon ang pagpatuman pagbalik sa face-to-face classes aron dili makalitan ang mga estudyante samtang nagpadayon ang ilang pagbangon gikan sa nahitabo.
“The gradual resumption of classes is intended to restore a sense of normalcy while ensuring that learners continue to receive the necessary psychosocial support,” nagkanayon si Eder.
Dugang ni Eder nga magpadayon ang counseling ug uban pang mental health support services hangtod nga hingpit nang maka-recover ang mga estudyanteng naapektuhan sa maong trahedya. / PNA