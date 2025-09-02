Clearing operation ipatuman sa 9 ka skywalks sa Mandaue

Gimando sa mga opisyal sa Dakbayan sa Mandaue ang hingpit nga paglimpyo sa siyam ka skywalks sa ilang dapit.
Kini tungod kay nahimo nang tambayan ug katulganan sa mga tawo, imbes nga luwas nga agianan alang sa mga pedestrian, ilabi na sa mga estudyante.
Nipadayag si Konsehal Jennifer Del Mar sa iyang kabalaka human makadawat og reklamo nga ang mga estudyante mahadlok moagi sa skywalks tungod sa mga istambay. Gitinguha sa gobiyerno nga ang mga skywalk magamit sa tinuod nilang katuyoan, ang kaluwasan sa tanan.
Kini nga lakang gihimo human nasayran sa mga opisyal ang kamatayon sa usa ka 13-anyos nga estudyante nga naaksidente human nilabang sa karsada imbes nga mogamit sa skywalk tungod sa kahadlok sa mga istambay. / ABC