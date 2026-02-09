Clippers giagak ni Leonard

Nagpauwan og 41 puntos, walo ka rebounds, ug upat ka steals si Kahwi Leonard aron pangulohan ang dakong kadaugan sa Los Angeles Clippers batok sa host Minnesota Timberwolves, 115-96, kagahapon, Lunes, Pebrero 9, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Leonard, 34 anyos ug usa ka two-time NBA champion, nakatabla sa iyang ikaduhang labing dakong puntos nga nahimo sulod sa balwarte sa kontra nga maoy nagpasaka sa rekord sa Clippers ngadto sa 25-27, ikasiyam sa Western Conference.
“Just being aggressive. My teammates trust me. Every moment when I touch the ball -- assist, shooting the basketball or getting a rebound -- I'm just trying to help the team win," asoy ni Leonard.
Sa pagsugod pa lang gyud sa duwa, tulo ka sunodsunod nga steals na ang nahimo ni Leonard ug ning puntoha, nialisngaw na nga paingon siya nga magmangtas dili lang sa opensa, kon dili hasta sa depensa.
Human nila buhii ang ilang duha ka starters nga sila si James Harden ug Ivica Zubac atol sa trade deadline, ang Clippers ningkombati nga grabe ang kadasig samtang naghuwat sila sa ilang bag-ong mga sakop.
"We've got a good group. We're just going out and competing every night," matod ni Leonard kinsa nirehistro sa iyang ikaupat nga 40-point game sa season.
Ang Clippers nakalingkawas sa sikit nga engkuwentro pinaagi sa 20-6 run nga naghatag kanila og 54-42 nga labaw sa halftime ug human niini, kontrolado na nila ang duwa hangtod sa katapusang gutlo.
Ang Clippers nakadawat sab og 15 puntos matag usa gikan nila ni Yanic Konan Niederhauser ug John Collins.
Ang Timberwolves nga nagpabilin sa ikaunom nga puwesto sa Western Conference dala ang 32-22 nga rekord taliwala sa kapildihan, gipangulohan ni Anthony Edwards pinaagi sa iyang 23 puntos, nidugang og 17 puntos si Julius Randle, samtang niamot og 11 puntos si Ayo Dosunmu. / Gikan sa wires