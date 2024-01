Clippers gibuntog sa Lakers

Nibangon gikan sa upat ka sunodsunod nga kapildihan ang hosts Los Angeles Lakers pinaagi sa pagbuntog sa Los Angeles Clippers, 106-103, ning Lunes, Enero 8, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Gipangulohan ni LeBron James ang Lakers pinaagi sa iyang 25 puntos, walo ka rebounds ug pito ka assists, nidugang og 22 puntos ug 10 ka rebounds si Anthony Davis samtang ning-amot og 13 puntos matag usa sila si Taurean Prince ug D’Angelo Russell.

Nakapaulbo og three-point bomb si Prince aron buakon ang panagtabla sa hinapos nga bahin unya nasundan kini og fade jumper ni James nga maoy naghatag sa Lakers og 103-98 nga labaw sa nahabiling 41 ka mga segundos.

Gitubag kini ni Clippers guard James Harden og tres sa nahabiling 22 ka mga segundos aron pahakan ang labaw sa Lakers, 101-103.

Apan didto ra kutob ang pagpanghudlat sa Clippers.

Ang kadaugan maoy ikaupat pa lang sulod sa 14 ka mga duwa nga naangkon sa Lakers human nila naangkon ang kampyunato sa first NBA In-Season Tournament.

“We played like we needed to win, like it was a must-win,” matod ni Davis. “We competed on both sides of the basketball. We’ve just got to build off of it. We know what we have in the locker room. We know what it takes to win, and we displayed that tonight.”

Ang Clippers gipangulohan ni Ivica Zubac pinaagi sa iyang 22 puntos ug 19 rebounds, nia­mot og 22 puntos si Paul George samtang ningtunol og 15 puntos matag usa sila si James Harden ug Kawhi Leonard.