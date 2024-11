Clippers gilubong nga buhi sa Celtics

Gisugat og dominanteng daog si Kristaps Porzingis sa iyang pagbalik og duwa sa hosts Boston Celtics batok sa Los Angeles Clippers, 126-94, kagahapon, Martes, Nobiyembre 26, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Si Porzingis kinsa karon pa nakaduwa sa 2024-25 season tungod kay nagpaalim kini sa iyang angol (ankle) nga niagi og operasyon, nimugna og 16 puntos sulod sa 23 lang ka mga minutos nga pagduwa.

“It was a good beginning. Good first game back,” matod ni Porzingis.

Mao kini ang labing unang pagduwa sa 7’2” Latvian gikan sa iyang operasyon niadtong Hunyo, 2024.

Nagkanayon si Porzingis nga sa iyang tan-aw, andam na siyang moduwa pagbalik usa na ka buwan ang nakalabay apan wala lang siya niahat kay gusto niyang mahingpit ang iyang pagkaalim.

“I was always asking the medical staff to do more,” pasabot ni Porzingis. “But we were really smart and completed all of the stages to get to this point.”

Ning sangkaa, nagpauwan og 22 ka 3-pointers ang Celtics aron inaton ang ilang sunodsunod nga kadaugan ngadto sa unom ug putlon ang lima ka sunodsunod nga kadaugan sa Clippers.

Ang mga tira sa Celtics sa rainbow territory maoy dakong hinungdan nga nakaposte dayon sila og makabungog nga labaw sa halftime, 77-49.

Human niini, wala na molingi pagbalik ang defending champions hangtod na sa hingpit nilang dominasyon.

Gipangulohan nila ni Jayson Tatum ug Payton Pritchard ang Celtics pinaagi sa ilang 20 puntos matag usa, nidugang og 19 puntos si Derrick White samtang nitampo og 17 puntos si Jaylen Brown.

Ang Clippers nga padayong ningkumbati nga wala ang usa sa ilang mga pambato nga si Kawhi Leonard, gipangulohan ni Ivica Zubac pinaagi sa iyang 23 puntos samtang nitunol og 19 puntos si James Harden. / AP