Clippers gimakmak sa 76ers
Nirehistro og 29 puntos si All-Star guard Tyrese Maxey lakip na niini ang pito ka three-pointers aron agakon ang Philadelphia 76ers ngadto sa dakong kadaugan batok sa host Los Angeles Clippers, 128-113, kagahapon, Martes, Pebrero 3, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Kini maoy ikaduhang sunodsunod nga duwa nga ningdaog ang 76ers bisan wala ang usa sa ilang mga lider nga si Paul George, kinsa napahamtangan og 25 ka mga duwa nga suspensyon tungod sa pagsupak niini sa Anti-Drug Program sa NBA.
Sa pagpadaplin ni George, nahatagan og mas dakong obligasyon si Dominick Barlow ug wala niya gipakyas ang pagsalig nga gihatag sa coaching staff ngadto kaniya pinaagi sa pagmugna og career-high 26 puntos ug 16 rebounds.
Ang laing pambato sa 76ers nga si Joel Embiid niamot og 24 puntos alang sa kadaugan.
Ning maong kombati, hinayhinay nga naamguhan sa 76ers nga makasugakod ra sila bisan wala si George kon mokayod lang sila og insakto.
Ning maong season, ang 76ers adunay 11-10 nga rekord sa mga duwa nga wala si George. Sa kinatibuk-an, naggunit ang 76ers og 28-21 nga rekord, ikaunom sa Eastern Conference.
Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, kanunay nga naglabaw ang 76ers ug adunay higayon sa 1st half nga nakaposte sila og 23 puntos nga labaw.
Ang Clippers ningkombati nga wala gihapon ang usa sa ilang mga pambato nga si James Harden, kinsa duha na ka mga duwa nga nipalta tungod sa personal nga rason.
Ikaduha sab kining sagunson nga duwa nga nakapalta ang laing sinaligan sa Clippers nga si Derrick Jones Jr., kinsa nagpaalim pa sa iyang angol (right ankle sprain).
Sama sa naandan, ang Clippers gipangulohan ni Kawhi Leonard pinaagi sa iyang 29 puntos, nidugang og 17 puntos si Kobe Sanders samtang niamot og 15 puntos si John Collins. / Gikan sa wires