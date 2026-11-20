Bisan wala ang usa sa ilang mga pambato nga si Fil-Am Dylan Harper, ang host San Antonio Spurs nakamaneho gihapon pagbuntog sa Los Angeles Clippers, 124-112, kagahapon, Biyernes, Nobiyembre 20, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Gipangulohan sa 7’4” nga higanteng si Victor Wembanyama ang Spurs pinaagi sa iyang 32 puntos ug 11 rebounds.
Nimugna og 21 puntos ug 12 assists si Stephon Castle, nipupo og 20 puntos si Julian Champagnie samtang nihimo og 15 puntos si Devin Vassell aron suportahan si Wembanyama sa pagtapak sa haw-ang nga nabiyaan ni Harper.
Sa labing unang higayon sa 2026-27 season, nakapalta og duwa si Harper gumikan sa iyang nasinating angol (left hip rotator strain) sa hinapos nga bahin sa kapildihan sa Spurs batok sa Detroit Pistons, 93-105, niadtong Miyerkules, Nobiyembre 18.
Human sa sikit nga kombati sa 1st quarter, kalit lang ningbulhot ang opensa sa Spurs aron pagmugna og 14 puntos nga labaw, 42-28, sa tungatungang bahin sa 2nd quarter.
Inanay nga ninggukod ang Clippers hangtod nga ilahang nailog ang labaw, 62-61, sa sayong bahin sa 4th quarter.
Wala man tuod sila nakabiya og layo apan taudtaod gigunitan sa Clippers ang labaw una kini nailog sa Spurs, 86-85, sa nahabiling 2:46 minutos.
Sa himatyong segundos na naseguro sa Spurs ang kadaugan. Sa kadaugan, ang Spurs ningsaka sa 13-3 nga rekord nga naghatag kanila pagbalik og bahin sa liderato sa Western Conferece kauban ang Los Angeles Lakers.
Ang Clippers, nga nahagbong sa 4-10 nga rekord, gipangulohan ni Darius Garland pinaagi sa iyang 23 puntos, nidugang og 18 puntos si Max Strus samtang niamot og 17 puntos si Rui Hachimura. / Gikan sa wires