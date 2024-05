Clippers gitagak sa Mavs

Sa unang higayon sukad tuig 2011, gidaug sa Dallas Mavericks ang playoff series sa ilang korte human gilampurnas ang Los Angeles Clippers, 114-101, sa Game 6 sa first round playoff series sa National Basketball Association (NBA) sa Dallas sa Sabado, Mayo 4, 2024 (PH time).

Moabante na ngadto sa Western Conference semifinals ang Dallas diin gahuwat kanila ang top-seed Oklahoma City Thunder.

Ang All-Star player nga si Luka Doncic nipabuto og 28 puntos ug 13 ka assists samtang ang iyang katimbang nga si Kyrie Irving nipakatap og 30 puntos, 28 niini gibuhat sa second half diin nibuylo ang Mavericks.

Ang Clippers gitimon ni Paul George nga adunay 18 puntos ug 11 ka rebounds. Si James Harden midugang og 16 puntos ug 13 ka assists apan parat ang shooting niini nga 5-of-16 sa field goal ug 0-of-6 sa three-point line.

Natagak ang Clippers sa first round sa ikaduhang sunodsunod nga season.

Napilde sa Maverics ang Clippers sa unang higayon sulod sa tulo ka first-round matchup nila sa milabay nga lima ka seasons.

“We’re pushing each other off the court to be better, and then when we get on the court it’s just like synchronicity,” matod ni Irving . “It feels good.”

Mopahuway ra og tulo ka adlaw ang fifth-seed nga Mave­ricks kay sugdan man karong Miyerkules ang Game 1 sa ilang best-of-seven series batok Thunder. / RSC