Clippers mibawos sa Lakers

Gibawsan sa Los Angeles Clippers ang Los Angeles La­kers, 127-116, sa gikahinamang “Batte of LA” nga eng­kuwentro sa National Basketball Association (NBA) ning Miyerkules, Enero 24, 2024 (PH time).

Mao kini ang labing unang kadaugan sa Clippers batok sa Lakers sulod sa tulo nila ka mga panagsangka ning maong season.

Giposte ni Kawhi Leonard ang iyang ikaduhang career triple-double nga 25 puntos, 11 ka rebounds ug 10 ka assists aron pangulohan ang Clippers, nga ningtali sa ikatulo nilang sunodsunod nga kadaugan ug ika-11 sa katapusan nilang 13 ka mga duwa.

“Everybody contributed to the win,” matod ni Leonard. “That’s what we got to do, knock down shots when they’re open and tonight we did.”

Nidugang og 23 puntos alang sa Clippers si James Harden, ningtampo og 17 puntos matag usa sila si Paul George, Terance Mann, ug Norman Powell samtang nitampo og 16 puntos si Russell Westbrook.

“They were coming with fire trying to get it out of his hands all night,” batbat ni Clippers coach Tyronn Lue.

Ning sangkaa, tataw nga gi­­pangita sa Lakers ang kon­tribyusyon ni kanhi 4-time MVP LeBron James, kinsa wa­la nakadu­wa tungod kay nag­paa­lim ki­ni sa iyang angol (left ankle sprain).

“It’s a diffe­rent dyna­mic with him not being out there,” matod ni Leonard kabahin ni James.

Ang Lakers gipangulohan ni D’Angelo Russell pinaagi sa iyang 27 puntos ug 10 ka rebounds samtang nidugang og 26 puntos ug 12 ka rebounds si Anthony Davis.