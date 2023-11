Clippers mikastigo sa Spurs

Nirehistro og 28 puntos si Paul George samtang nidugang og 21 puntos si Kawhi Leonard aron pangulohan ang Los Angeles Clippers sa pagmakmak ni rookie sensation Victor Wembanyama ug host San Antonio Spurs, 124-99, ning Martes, Nobiyembre 21, 2023 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Ang bag-ong sakop sa Clippers nga si kanhi MVP James Harden nitampo og 13 puntos ug 10 ka assists.

Mao kini ang ikaduhang su­nodsunod nga kadaugan sa Clip­pers nga naa si Harden hu­man sila nakatilaw og lima ka sagunson nga kapildihan gi­kan sa paghiabot sa gitawag og “The Beard” sa ilang kampo.

“The more reps, the more you get comfortable,” matod ni Harden. “The more you try to understand where guys’ spots are on the floor and where can I attack and get mine. As games go by, you see us get more comfortable.”

Ning sangkaa, ang 19 anyos ug 7’4” nga si Wembanyama nalimitahan lang og siyam ka mga puntos ug tulo ka rebounds.

Ang Spurs, nga nasugamak sa ikasiyam nilang sunodsunod nga kapildihan, gipangulohan ni Keldon Johnson pinaagi sa iyang 22 puntos ug 10 ka rebounds samtang nihatag og 17 puntos si Cedi Osman.

“That’s an amazing team that we played tonight,” asoy ni Johnson. “Praying that everybody on their roster stays healthy, they will be contending, in a position to make some noise in the West.”

Si Leonard, kinsa kanhi pambato sa Spurs, kanunay nga gi-boo sa mga tumatan-aw sa matag gunit niya sa bola.

Timailhan kini nga wala gihapon nakalimot ang mga sumosunod sa Spurs sa pagbiya ni Leonard sa San Antonio niadtong 2018.

Wala ra hinuon kini panumbalinga ni Leonard.

“It’s a completive fanbase,” asoy ni Leonard. “They want to win every game. Once I come into the game, there’s going to be boos, but walking around the city or going to restaurants, they show love.”