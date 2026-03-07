Clippers mikirig sa Spurs

Gipapas sa San Antonio Spurs ang 25 puntos nga labaw sa Los Angeles Clippers ug misutoy ngadto sa kulbahinam nga 116-112 nga kadaogan sa National Basketball Association (NBA) didto sa Frost Bank Center, Texas, Marso 7, 2026 (PH time).
Ang higante nga si Victor Wembanyama nipakatap og 27 puntos, 10 rebounds ug upat ka blocks para aswaton ang Spurs ngadto sa kadaogan ug sa ilang ika-46 nga daog karon nga season.
Nagbarog sa ikaduhang pwesto sa Western Conference ang Spurs bitbit ang 46-17 nga baraha sunod lang sa league-best ug defending champion Oklahoma City Thunder nga adunay 49-15 nga record.
Gilubong og 25 puntos ang Spurs sa third quarter, 75-50, apan nakabangon kini sa fourth quarter pinaagi sa nagkayo nga 18-5 run.
Si Wembanyama nikuha og kusog sa iyang rapud nga mga kauban kay bisan gilubong na sila, madasigon gihapon gikan nga nibuhat sa ilang plays isip usa ka team.
“The best thing that I see is that nobody gives up on anything or anybody,” ni Wembanyama. “Everybody gets everybody’s back. That’s why I have blind trust in these guys. I love them so much.”
”That was one of the best games of my basketball life,” dugang niya. “That was the best 30 hours of basketball in my life.”
Niamot si Julian Champagnie og 20 puntos ug siyam ka rebounds, samtang si De’Aaron Fox nitunol og 19 puntos ug siyam pud ka rebounds.
Gidayeg pud ni Spurs forward Julian Champagnie ang gipakita nga suporta sa fans bisan paman nga gilubong sila sa unang tulo ka quarters, ug mao kini ang nakadasig nila nga players.
“I always say this, and we always say it, and I don’t want the fans or anybody to think that we say this because we have to, because we don’t, but I genuinely think that we have the best fans in the NBA,” saigon ni Champagnie.
Ang Clippers gipangulohan sa beterano nga si Kawhi Leonard nga adunay 30 puntos ug siyam ka rebounds ug Brook Lopez nga nibuhat og 26 puntos. / RSC