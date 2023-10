Clippers mileksyon ni Wemby

Human sa tulo ka mga duwa, nakaamgo na si San Antonio Spurs No. 1 overall pick Victor Wembanyama kon unsa kalisod nga dalan ang iyang pagasubayon sa National Basketball Association (NBA).

Sa pagpangulo nila ni Kawhi Leonard, Paul George ug Russell Westbrook, gileksyon sa host Los Angeles Clippers si Wembanyama sa ilang paglampurnas sa Spurs, 123-83, ning Lunes, Oktubre 30, 2023 (PH time).

Gipangulohan ni Leonard ang kadaugan pinaagi sa iyang 21 puntos samtang ning-amot og 19 puntos matag usa sila si George ug Westbrook.

Aduna pa’y laing upat ka mga magduduwa ang Clippers nga ningmugna og dobleng numero nga puntos.

Si Wembanyama nalimitahan lang og 11 puntos, lima ka rebounds ug duha ka assists. Namugna niya ang lima sa 25 ka turnovers sa Spurs.

“It’s not about how bad the struggles are going to be, but how persistent we’re going to be,” matod sa 19 anyos ug 7’4” nga French Phenom.

Sa premirong duwa sa Spurs, nakamugna og 15 puntos si Wembanyama sa kapildihan sa Spurs batok sa Dallas Mavericks unya gisundan kini niya og 21 puntos sa ilang overtime nga kadaugan batok sa Houston Rockets.

Taliwala sa mangil-ad niyang duwa, gitataw ni Wembanyama nga wala naus-os ang iyang abaga ug gikonsiderar kini niyang usa ka leksyon nga iyang magamit sa pagpadayon sa iyang karera.

“I wouldn’t see any reason to be frustrated three games into the season, but it is a learning experience,” matod ni Wembanayama.

Pagsugod sa 4th quarter, si Wembanyama na lang ang starter sa Spurs nga naa sulod sa korte. Niadtong higayuna, nalubong na og taga liog ang Spurs, 93-60.