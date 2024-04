Clippers mipakurat sa Cavs

Gimugna ni Paul George sa 4th quarter ang 23 sa iyang kinatibuk-ang 39 puntos a­­ron pangulohan ang dakong rally sa hosts Los Angeles Clippers nga nakapakurat sa Cleveland Cavaliers, 120-118, ning Lunes, Abril 8, 2024 (PH time), sa National Basket­ball Association (NBA).

Sayo unta nga nanginit ang Cavaliers ug hinayhinay silang ningbiya hangtod nga nakaposte sila og 26 puntos nga labaw, 89-63, sa sayong bahin sa 3rd quarter.

Human niini, hinayhinay nga ninggukod ang Clippers hang­tod nga narehistro nila ang ikatulo nga labing dakong comeback win sa kasaysayan sa ilang prankisa.

“These situations aren’t ideal, but it’s nice when posed with these challenges we come together,” matod ni George.

“We really just dug down. That second half was special. Everyone was locked in defensively.”

Nidugang og 22 puntos si James Harden samtang ning-amot og 14 puntos matag usa sila si Ivica Zubac, Norman Powell, ug Terance Mann.

Sa kadaugan, ningsaka ang Clippers sa 50-28 nga rekord nga ikaupat sa Western Conference.

Mao kini ang labing unang higayon nga nakaabot og 50 ka mga daog ang Clippers gikan niadtong 2016-17 season diin nakatali sila og 51 sa pagpangulo ni Kawhi Leonard, kinsa nipalta sa ikaupat nga sunodsunod nga duwa ning higayuna tungod sa angol sa iyang tuo nga tuhod.

“To get to 50 wins from where we started, that’s huge,” matod ni Clippers coach Tyronn Lue, kinsa nagtumbok sa unom ka sunodsunod nilang kapildihan niadtong Nobiyembre.

Ang Cavaliers gipangulohan ni Darius Garland pinaagi sa iyang 28 puntos samtang ningdugang og 20 puntos matag usa sila si Max Strus ug Evan Mobley. / AP