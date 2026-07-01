Clippers misugot i-trade si Leonard

Niuyon ang Los Angeles Clippers nga i-trade ang usa sa ilang labing pambato nga si Kawhi Leonard ngadto sa kanhi team niini nga Toronto Raptors.
Isip baylo, madawat sa Clippers gikan sa Raptors sila si Brandon Ingram ug Gradey Dick lakip na ang unprotected first-round picks sa 2031 ug 2033, 2027 first-round pick swap, ug duha ka second-round picks.
Kon mahimo na nga pinal ang kasabutan, mobalik si Leonard sa team nga iyang natabangan aron maangkon ang National Basketball Association (NBA) title niadtong 2019. / Gikan sa wires