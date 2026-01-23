Clippers nakaipsot sa Lakers
Nagpakita dayon og saktong katakos si Kawhi Leonard sa iyang pagbalik og duwa aron pangulohan ang host Los Angeles Clippers sa pagmakmak sa Los Angeles Lakers, 112-104, kagahapon, Biyernes, Enero 23, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Leonard, kinsa nakapalta sa niaging tulo ka mga duwa sa Clippers gumikan sa nasinati niining angol (left knee contusion), nimugna og 24 puntos aron pangulohan ang ilang balanseng ataki.
Gawas ni Leonard, ang Clippers aduna pa’y laing unom ka mga magduduwa nga nakamugna og dobleng numero nga puntos lakip na sila si James Harden ug Ivica Zubac, kinsa niamot og 18 puntos matag usa.
Sa pagpangulo ni Leonard, kinsa nag-average og career-high 28.9 puntos, ang Clippers sayong nakakontrolar sa duwa hangtod nga nakaposte kini og 26 puntos nga labaw, 79-53, human sa hansak ni Zubac sa tungatungang bahin sa 3rd quarter.
Human niini, nagtambayayong ang duha ka superstars nga sila si Luka Doncic ug LeBron James aron paspas nga pabangunon ang Lakers pinaagi sa pagdugkat og sunodunos nga rallies.
Sa nahabiling 5:56 minutos, nakasikit pagbalik ang Lakers, 91-93, human sa faceaway three-pointer ni Doncic atubangan sa depensa ni Kris Dunn.
Gitubag kini ni Harden og kaugalingon niyang three-point shot nga maoy nagdugkat sa 10-0 run sa Clippers, nga nag-inat pagbalik sa ilang labaw ngadto sa 103-91 sa nahabiling 3:12 minutos.
Nanghulga pagbalik ang Lakers pinaagi sa pagmugna og 11-2 nga rally nga nakapahak na sab sa labaw sa Clippers, 102-105, sa nahabiling 1:16 minutos.
Human niini, niabli na og dako ang pultahan sa Clippers paingon sa kadaugan human sila nakamugna og 5-0 run, nga nag-inat sa ilang labaw ngadto sa 110-102 sa nahabiling 43 ka mga segundos.
Ang Lakers gipangulohan ni Doncic pinaagi sa iyang 32 puntos, nidugang og 23 puntos si James samtang nitampo og 12 puntos si Rui Hachimura. / Gikan sa wires