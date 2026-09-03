Clippers nasuta nga nanikas sa salary cap

Human sa usa ka tuig nga imbestigasyon, nasuta nga nakasupak gyud ang Los Angeles Clippers sa patakaran sa salary cap sa National Basketball Association (NBA) nga adunay kalambigitan sa ilang pambatong magduduwa nga si Kawhi Leonard.
Isip silot, gitangtangan sa liga ang Clippers og katungod sa ilang lima unta ka first-round draft picks ug gipamulta og $30 million.
Gawas niini, gisuspenso sab og usa ka tuig sa NBA ang tag-iya sa Clippers nga si Steve Ballmer kinsa adunay gihimong pamaagi aron mabayran nila og dako si Leonard aron makalusot sa salary cap. / Gikan sa wires