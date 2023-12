CLO: CCUVA way MOA tali sa Siyudad alang sa pagdumala sa Night Market

Grupo sa mga vendor way memorandum of agreement (MOA) tali sa Cebu City Go­vernment sa pag-operate sa night market.

Mao kini ang nasuta sa Ci­ty Legal Office (CLO), nga gi­hangyo sa konseho nga mo­­pagawas og legal opinion ka­­labot sa awtoridad sa Cebu Coalition of United Vendors Association (CCUVA) sa pagdumala sa night market.

Ang CLO mihangyo sa City Council sa paghimo og guidelines alang sa night market ope­rations.

Sa Resolution 16 nga pinetsahan og Oktubre 16, 2023, nasuta nga ang konseho nii­ngon nga ang night market, isip proyekto sa Cebu City Government, kinahanglang dumalahon sa Cebu City Market Authority.

Kini nga kasabotan mabag-o lang kon ang usa ka piho nga balaod o kasabutan magdelegar sa operasyon sa usa ka pribado nga organi­sasyon o asosasyon.

Ang CLO, sa legal nga o­­pinyon niini nga pinetsahan og Nobiyembre 24, nagsubli sa ilang naunang pamahayag nga wala kini maghupot og mga rekord alang sa MOA o bisan unsang mga kontrata nga gihimo sa Siyudad, nga nag-ingon nga ang ilang na­kaplagan dili opisyal nga nag­pamatuod sa wala paglungtad sa usa ka MOA tali sa Si­yudad ug CCUVA.

WAY MARKET PROGRAM

Hinuon, ang CLO nagkana­yon nga ang siyudad walay “established night market program, saying that the City could not enter into an agreement because the public roads on which the market operates cannot be subject to an agreement since these roads are in the public domain and are outside the “commerce of man.”

Bisan pa sa walay MOA, ang CLO miingon nga adunay mga hangyo gikan sa CCUVA ngadto sa City Government nga tu­gotan ang temporaryo nga ope­rasyon ug pagdumala sa usa ka night market.

Kini giaprobahan ni Mayor Michael Rama.

Busa, ang “Kasadya sa Down­town” natukod isip usa ka seasonal nga kalihokan.

Ang pagpahigayon sa night market nahisubay sa Downtown Revitalization Program sa Siyudad. Apil usab sa programa sa night market ang Garbo Asenso Sumbanan Alyansa (Gasa), grupo sa sidewalk vendors sa dakbayan sa Sugbo.

Ang Gasa board nga gilangkuban sa mga representante gikan sa nagkalainlaing departamento ug opisina ubos sa Office of the Mayor, mi-endorso sa night market activity pinaagi sa Board Resolution 3, series of 2022, pinetsahan og Oktubre 19, 2022.

Niadtong Disyembre 28, 2022, ang CCUVA nangayo og lugway alang sa kalihokan sa Colon Night Market. Sila si Ce­bu City Administrator Collin Rosell ug Cebu City Transportation Office (CCTO) head Raquel Arce nirekomendar sa extension nga gihatag ni Rama.

Ang CLO nagkanayon nga ang pagtugot sa mayor sa hangyo sa CCUVA nga magpadagan og temporaryo nga night market activity ug ang sunodsunod nga pagsira sa karsada alang niini nga katu­yoan sa City Council kay balido nga paggamit sa gahom sa mayor subay sa Local Government Code.