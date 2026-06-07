CLO mihukom pabor ni Archival

Gikompirmar sa Cebu City Legal Office (CLO) ang legalidad sa kontrobersyal nga pagbalibad (veto) ni Mayor Nestor Archival Sr. sa usa ka probisyon nga magtugot sa mga sakop sa pamilya sa pagpangolekta sa pinansyal nga tabang alang sa mga baldado o masakiton nga mga senior citizen, dungan sa pag-ingon nga ang maong lakang mahimong moresulta sa malimbungong pagpangangkon (fraudulent claims), audit disallowances, ug sayop nga paggamit sa pundo sa publiko.
Sa usa ka legal nga opinyon nga gipetsahan og Mayo 26, 2026, ang CLO nibuhi’g pinal nga hukom nga ang veto sa mayor sa Paragraph 3 sa gisugyot nga pag-amendar sa City Ordinance 2453 legal nga balido, malungtaron, ug nabase sa lehitimong kaayuhan sa publiko, mabinantayong pagdumala sa panalapi (fiscal prudence), accountability, ug mga konsiderasyon sa proteksyon sa audit.”
Ang maong opinyon giisyu isip tubag sa hangyo gikan sa Cebu City Council pinaagi sa Resolution 17-3239-2026, nga nangita og katin-awan sa mga legal nga implikasyon sa gihimong veto ni Archival niadtong Marso 23.
Anaa sa sentro sa lalis ang usa ka probisyon nga magtugot unta sa mga sakop sa pamilya sa pagpangolekta sa pinansyal nga tabang sa senior citizen sa dakbayan alang sa mga benepisyaryo nga physically incapacitated (baldado ang lawas), bedridden, o sa laing bahin dili makahimo sa personal nga pagdawat sa tabang.
Bisan pa man nga ang ordinansa nagkinahanglan og beripikasyon ug pag-uyon gikan sa Office of the Senior Citizens Affairs (Osca), si Archival nangatarungan nga ang probisyon nagmugna og lutsanan (loophole) nga makapahuyang sa mga panalipod nga gidesenyo aron maseguro nga ang pundo sa publiko moabot sa mga lehitimong makadawat.
Gitubag usab sa legal office ang mga pangutana nga gipadangat sa pipila ka mga konsehal kalabot sa paggamit sa mayor og “line-item veto” sa usa ka kinatibuk-ang ordinansa.
Sumala sa CLO, bisan tuod kon ang mga line-item veto sagad nga gikalambigit sa ‘budget and appropriations measures’, ang gihimo sa mayor dili angay nga pakasaypan o pakawad-an og bili tungod lang sa gigamit nga terminolohiya.
“The substance and intent of an executive act prevail over its technical designation,” pamahayag sa legal opinion.
Gidugang sa opisina nga wala balibari ni Archival ang kinatibuk-ang ordinansa, gani, nipadayag pa siya sa iyang suporta alang sa programa sa pinansyal nga tabang sa dakbayan alang sa mga senior citizen. “The objection was confined only to Paragraph 3,” pagtino sa legal opinion. / CAV