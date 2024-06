CLO: Tax exemption sa mga 93-1 occupant iagi pa og ordinansa

Mga lumolupyo nga nag-okupar sa kontrobersyal nga 93-1 nga mga lote hayan kinahanglang maghuwat pa og taudtaod una makadawat og tubag sa ilang hangyo nga exemption sa pagbayad sa real property tax (RPT).

Kini human ang Cebu City Legal Office (CLO) nipadayag sa legal opinion nga gisumite ngadto sa City Council nga ang mga local government unit mahimo ra nga mohatag og tax exemptions pinaagi sa mga ordinansa.

Ang mga sakop sa 93-1 Movement nisumiter og petisyon ngadto sa Cebu City Mayor’s Office pinaagi sa Konseho niadtong Abril, nga nangayo og exemption sa pagbayad sa RPT.

Ang 93-1 nga mga residente mao kadtong nagpuyo sa mga lote nga sakop sa Ordinance 93-1, nga gipasar sa Provincial Board niadtong 1993, nga nagtugot sa mga residente sa dakbayan sa Sugbo nga makapanag-iya sa mga lote sa Probinsiya nga ilang giokupar human mabayran ang full amortization sa property sulod sa duha ka tuig.

Gihisgutan sa CLO ang Local Government Code of 1991, nga nag-ingon nga “local government units may, through ordinance duly approved, grant exemptions, incentives, or reliefs under such terms and conditions as they may deem necessary.”

“With the clear wordings of the aforecited law, through ordinances by the Sanggunian Panlungsod of Cebu City tax exemptions may be granted. As such this question is best addressed to the wisdom of our local legislature,” ”ingon sa CLO sa legal nga opinyon nga gisumite sa Konseho kaniadtong Hunyo 19, 2024.

Ang legal nga opinyon gisulat sa nagdumala nga abogado niini nga si Arthcris Cuadra ug giaprobahan ni CLO head Carlo Vincent Gimena./ JJL