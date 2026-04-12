CMHI miingong mituman kini sa kamanduan sa PhilHealth

Gibarugan sa Cebu Maternity Hospital Inc. (CMHI) nga ang tulo ka mga buwan nga suspensiyon sa akreditasyon niini sa PhilHealth naggumikan lang sa usa ka administratibong insidente niadtong 2011 ug wala magpakita sa ilang kasamtangang operasyon, sumbanan, o kalidad sa pag-atiman sa pasyente.
Sa usa ka pamahayag isip tubag sa suspensiyon nga gipahamtang sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth), ang CMHI niingon nga ang ospital nagpabiling hingpit nga nagsunod sa dugay na nga mga regulasyon sa panglawas.
Gidugang niini nga ang isyu naglambigit sa usa ka sayop nga nahimo sa usa ka empleyado kapin sa usa ka dekada na ang nilabay, ug kini wala giuyonan o gitugotan sa institusyon.
“It bears emphasizing that the implementation of the suspension in 2026 relates solely to that singular, long-resolved incident and does not reflect the Hospital’s present operations, standards, or the quality of care it currently delivers,” pamahayag sa CMHI.
Matod sa ospital, ang maong butang nahatagan na og pagtagad kaniadto pinaagi sa mga lakang sa pagtul-id ug mga garantiya sa institusyon.
Una nang gipahibawo sa PhilHealth ang suspensiyon sa akreditasyon sa ospital gikan sa Marso 2 hangtod Mayo 31, 2026, human nakit-an nga nakalapas kini sa mga garantiya sa akreditasyon ubos sa National Health Insurance Act.
Ang silot nalambigit sa usa ka inspeksyon niadtong 2011 nga ni-flag sa giingong dili saktong pag-claim og benepisyo ug kuwang nga pag-deduct sa bayranan sa lawak.
Ang ospital niingon nga nituman na sila sa mga kamanduan sa PhilHealth samtang nagpadayon sa pag-operate ug paghatag og luwas ug dekalidad nga serbisyo sa panglawas alang sa mga inahan ug bag-ong natawo nga mga bata.
Aron maminusan ang epekto sa temporaryong pagkawala sa coverage sa PhilHealth, ang ospital nipahibawo nga mohatag sila og espisyal nga mga diskuwento sa maternal package services ug mga house case classification nga pareho sa standard nga mga deduction sa PhilHealth.
Gipaneguro sa management ngadto sa mga pasyente ug sa publiko ang ilang padayong pakigtambayayong sa mga awtoridad sa regulasyon ug ang ilang pasalig sa transparency, panubag, ug wala’y hunong nga serbisyo sa panglawas atol sa panahon sa suspensiyon. / JJL