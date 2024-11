CNU extension campuses tukoron sa kalungsuran sa Sugbo

Gilauman ang katumanan sa pagtukod og tunghaan sa Cebu Normal University (CNU) sa pipila ka mga kalungsoran sa lalawigan sa Sugbo.

Ang mga opisyal sa maong tunghaan miduaw sa buhatan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia niadtong Lunes. Nobiyembre 18, 2024.

Una nang giplanohan ang pagmontar og tulo ka andana nga edipisyo sa CNU sa lungsod sa Alegria ug Argao sa habagatang bahin sa Sugbo ug lungsod sa Catmon sa amihanang bahin isip extension campuses.

Matod sa gobernadora nga nahuman na ang bidding sa unang duha ka mga edipisyo sa habagatan niadtong Oktubre 29.

Samtang gikatakda ang bidding sa edipisyo sa amihanan sa sunod semana.

Si Dr. Daniel Ariaso Sr., pangulo sa CNU nalipay usab sa gipakita nga proposed school building design nga tukoron sa 490-square-meter nga luna nga adunay unom ka mga lawak-saringan.

Ang maong disenyo maoy sundon sa uban pa nga mga school buildings nga tukoron sa mga kalungsoran.

“We really like it (proposed design). We are delighted to have it,” matod ni Ariaso sa Nobiyembre 18, 2024 pinaagi sa Sugbo news.

Gidugang ni Ariaso nga ipadangat usab niya ang maong kalamboan sa kongreso lakip na sa Department of Budget Management nga mahimong i-adopt ang naasoy’ng disenyo isip ‘standard design’ sa tanan nga mga extension campuses nga tukoron unya sa lalawigan sa Sugbo. / ANV