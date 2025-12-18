CNU midominar sa Elem., Secondary LEPT

Gidominar sa mga graduwado sa Cebu Normal University (CNU) ang secondary ug elementary levels sa September ug November 2025 Licensure Examination for Professional Teachers (LEPT).
Kini base sa resulta nga gipagawas sa Professional Regulation Commission (PRC) niadtong Huwebes, Disyembre 18, 2025.
Si Jed Vincent Requilme Abadia, usa ka graduwado sa CNU, maoy nikuha sa unang dapit sa Secondary Level nga adunay rating nga 94.80 porsiyento, ang labing taas sa tibuok nasod.
Kini ang mga Top Performers sa Secondary Level 2025:
Rank 1: Jed Vincent Requilme Abadia — CNU
Rank 2: James Brian Pantilgan Banag — CNU
— Jan Kenrey Dalag Licayan — UP Cebu
Rank 3: Christine Ese Salmero Perez — CNU
Rank 4: Josh Erick Gegremosa Albarico — CTU Argao
— Audy Flores Payao Jr. — UCLM
Rank 7: Jechrister Jireh Melgo Echavez — CNU
— Janine Petalcorin Gonzaga — CNU
— Genebie Laranjo — CNU
— Princess Rhina Garnace Pahayahay — CNU
— Ellen Rose Goc-ong Sodoso — CNU
— Ela Lois Bendanillo Tuhoy — CNU
Rank 8: Ferree Anne Lesondra Alvios — CNU
— -Jesyl Aloba Cabahug — CNU
Rank 10: Jasmin Baguio Tenebroso — CNU
— Gaea Wasawas Villaflor — CTU Argao
Samtang, si Christel Zamora De los Reyes kinsa gikan gihapon sa CNU, maoy nakakuha sa unang dapit sa Elementary Level nga adunay rating nga 94.40 porsiyento. / CDF