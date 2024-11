CNU-VSMMC College of Medicine ipahimutang sa Brgy. Sambag 2

Gitugotan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga mogamit ang Cebu Normal University (CNU) nga mogamit sa luna niini sa Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo duol sa Vicente Sotto Memo­rial Medical Center (VSMMC) alang sa pagpanday sa CNU-VSMMC College of Medicine.

Gilagdaan ni Garcia ug Presidente sa tunghaan Dr. Daniel Ariaso Sr. ang usufruct agreement sa Nobiyembre 21, 2024.

Kini alang sa pagpagamit sa moabot 1,460 metro kuwadrado nga luna sa kagamhanan sulod sa 25 ka tuig.

Apan kon adunay paglapas ang beneficiary sa kasabutan mamahimong bakwion sa tag-iya ang maong luna nga gipagamit.

Tukoron sa maong luna ang labing una nga state-funded medical school sa Central Visayas nga naghatag og scholarship grants sa mga gustong motungha sa natad sa medisina.

Isip pagpasalamat sa panahon nga mahimo na kining mga doktor, moserbisyo sila sa mga kalungsoran sa pipila ka mga katuigan ubos sa "Doktor para sa Bayan Act."

Sa nasayran, adunay pasiunang P120 milyunes duol sa VSMMC aron mahatagan og mas lapad nga kasinatian ug pagsabot sa actual practice ang mga tinun-an.

Sukad sa pagbukas sa CNU-VSMMC COM sa 2021 anaa na sa 157 ang na-enroll nga tinun-an niini.

Dako ang pagpasalamat sa Dean sa COM nga si Dr. Maria Socorro Manaloto nga subay sa pipila ka higayon nga pagplano, nahatagan na og katumanan ang kaugalingon niining edipisyo diin makatuon ug mas mapalapdan pa ang kaalam sa mga tinun-an.

"We almost gave it up the dreams to have the College of Medicine near Vicente Sotto our clinical laboratory. We would like to emmulate the UP-PGH thing even when we started the College of Medicine. Initially it is the initiative of Vicente Sotto to have the College of Medicine even before pandemic...We would like to thank you from the bottom of our hearts that the college would finally have a home," matod ni Manaloto sa Nobiyembre 21, 2024.

Subay niini, misaad si Garcia nga ang Kapitolyo na ang mohimo sa pag-clearing sa lugar ug ang mobutang og covered walk nga kaagian sa mga tinun-an. / ANV