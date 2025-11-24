Co gihagit ni PBBM nga mopauli na

Gihagit ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. niadtong Lunes, Nobiyembre 24, 2025, si kanhi Ako Bicol party-list representative Zaldy Co nga mouli sa nasod ug atubangon ang kaso niini may labot sa anomaluso nga flood control projects.
“Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things paulit-ulit, but it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito, harapin niya ang mga kaso niya. Kung may gusto siyang sabihin, sabihin niya; malalaman naman ng tao yan, patunayan niya. But come home,” matod pa ni Marcos.
“Bakit ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago. Kung meron kang akusasyon sa akin, andito ako, gawin niya ng pareho para patas,” dugang sa presidente.
Sa naunang pasangil ni Co, iyang gitumbok si Marcos nga maoy ulo sa P100 bilyunes nga kantidad sa project insertions sa 2025 General Appropriations Act (GAA). / TPM / SunStar Philippines