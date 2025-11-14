Co: PBBM maoy ‘nagsugo’ sa P100B budget insertions

Nitingog na si kanhi Ako Bico Partylist Representative Elizaldy ‘Zaldy’ Co human nga ni-post og video message sa iyang social media account kalabot sa kalambigitan ni Presidente Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., (PBBM) sa iregularidad sa 2025 national budget.
Gibulgar ni Co ang giingong mismo ang presidente maoy nagmando sa insertion nga P100 bilyunes nga kantidad sa proyekto sa 2025 General Appropriations Act (GAA).
“Nagsimula ito nung tumawag si Secretary Mina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang bicam process last year 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na magpasok o mag-insert ng P100 billion worth of projects sa bicam. Sabi pa niya, you can confirm with Usec. Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni BBM nung araw na yon,” pamahayag ni Co sa iyang video niadtong Biyernes, Nobiyembre 14, 2025.
Nasayran nga si Pangandaman ang secretary sa Department of Budget and Management (DBM), samtang si Bersamin ang pangulo sa Presidential Legislative Liaison Office.
Matod pa niya nga si Bersamin maoy nagkompirmar sa mando ni PBBM hinungdan nga iyang gitawgan ug nananghid ngadto ni kanhi House Speaker Martin Romualdez.
“Sinabi niya (Romualdez) sa akin, what the President wants he gets,” pulong ni Co.
LISTAHAN
Giingon nga si Bersamin nga pag-umangkon ni Executive Secretary Lucas Bersamin maoy nihatag sa lista sa mga proyekto nga mokabat ngadto sa P100 bilyunes alang sa insertion.
Gipahibalo sab ni Bersamin nga ang naasoy nga lista naggikan ni PBBM.
“Tinanong ko po si Usec. Adrian Bersamin kung saan galing ang listahan, at ang sagot niya galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag,” butyag ni Co.
“Noong sinabi po ni Bersamin ang brown leather bag, naalala ko nung nasa Singapore kami right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel kami ni dating House Speaker Romualdez at PBBM. Habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni
PBBM, ‘maiwan na ang lahat ‘wag lang ang brown leather bag.’ Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo,” dugang pa niya.
MALACAñANG
Samtang ang Malacañang nisalikway sa maong alegasyon ni Co ug gihulagway nga way basehan og “pure hearsay.”
“Let us not forget – President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to prevent such occurrences in the future,” depensa sa Presidential Communications Office acting Secretary Dave Gomez.
Si Palace Press Officer Claire Castro namahayag sab nga ang gihimo ni Co aron lang sa pagsalbar sa iyang kaugalingon sa kontrobersiya nga naglambigit kaniya.
“Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldy Co, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan,” dugang ni Castro.