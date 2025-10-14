Co wa mitunga sa ICI

Wala nitunga ang ni-resign nga Ako Bicol party-list representative nga si Elizalde “Zaldy” Co sa hearing nga gipatawag sa Independent Commission for Infrastructure (ICI) ning Martes, Oktubre 14, 2025, kalabot sa iyang pagkahilambigit sa anomalusong flood control projects.
Ang ICI nag-isyu og subpoena kang Co hasta nila kanhi Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar ug kanhi House Speaker Martin Romualdez.
Parehong nituman sa mando sa ICI sila si Villar ug Romualdez.
Sa sayo pa, si ICI executive director Brian Keith Hosaka niingon nang daan nga mopetisyon ang commission nga silutan si Co sa hukmanan kon mapakyas kini sa pagtambong sa hearing.
Matod ni Hosaka nga kon mohatag sa petisyon ang hukmanan, mahimong kining moresulta sa pag-isyu og arrest warrant batok kang Co.
Si Co kinsa gikatahong anaa sa Spain, nipadayag nang daan sa iyang kahadlok nga mobalik sa Pilipinas tungod sa hulga batok sa iyang kinabuhi ug sa iyang pamilya.
Gipanghimakak nang daan ni Co ang mga akusasyon batok kaniya hilabi na sa paghimo og insertions (sal-ot/dugang) sa Bicameral Report ug sa 2025 General Appropriations Act (GAA), ingon man sa pagdawat og binilyon nga kantidad nga kickbacks gikan sa anomaluso nga mga proyekto sa DPWH.
Si Co kinsa nagserbisyo isip chairperson sa House Appropriations Committee sa ika-19 nga Kongreso sa wala pa siya mo-resign sa maong posisyon niadtong Enero, 2025, sa rason sa isyu sa kahimsog, nagsugod sa iyang ikatulong termino sa katungdanan niadtong Mayo 2025 apan wala na siya motunga sa Balay-Balaoranan gikan sa pagbalik sa mga session niadtong Hulyo 28, 2025. Usa si Co sa mga nag-co-found sa Sunwest Inc., usa ka construction firm nga nakakuha og daghang flood control projects sa tibuok nasod gikan niadtong Hulyo, 2022./ TPM/ SunStar Philippines