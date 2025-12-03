COA: 3 ka proyekto sa Kapitolyo nagkantidad og P50M way gamit

Wala pa magamit ang tulo ka mga proyekto sa imprastraktura sa Cebu Provincial Government nga nahuman na gikan sa lima ug pito ka tuig ang milabay ug nagkantidad og P50,428,570.25.
Sumala sa Commission on Audit (COA) kining mga imprastraktura naglakip sa Cebu Provincial Skills Training Center, Bahay Pag-asa for Children in Conflict with the Law (CICL) pulos nahimutang sa Barangay Inayagan, Naga City, ug ang Cebu Provincial Dormitory sa Barangay Capitol Site, Cebu City.
Gitataw sa COA nga ang dugay nga wala magamit nga mga pasilidad, naglapas sa mga balaod nga nagmando nga ang resources sa gobiyerno kinahanglan planuhon ug gamiton og epektibo alang sa katuyoan niini.
Pasidaan sa COA nga ang pagpasagad sa mga estraktura naghikaw sa katuyoan sa pagtukod niini .
Ang Cebu Provincial Skills Training Center nagkantidad og P16.32 milyunes nahuman niadtong Nobiyembre 2018, apan wala pa magamit sukad sa inagurasyon niadtong Pebrero 2019.
Giayo pa kini og P1.38 milyunes human sa Bagyong Odette niadtong 2023, apan nagpabilin gihapon nga wala magamit.
Nakita sa COA niadtong Hulyo 23, 2024, nga guba ang bintana ug kisame bisan og dunay security guards.
Gipasabot sa Provincial Engineer nga i-turn over kini sa Technical Education and Skills Development Authority (Tesda), apan nagpaabot pa og Memorandum of Agreement (MOA). Temporaryo kining gigamit isip storage.
Ang Bahay Pag-asa for CICL nga mobalor og P8.69 milyunes nahuman niadtong Oktubre 2020 ug nagpabilin gihapong wala magamit.
Gi-execute lang ang Deed of Usufruct sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) niadtong Hulyo 3, 2024.
Apan wala gihapon makahatag og katin-awan ang probinsiya nganong wala kini gigamit sulod sa upat ka tuig.
Samtang ang Cebu Provincial Dormitory nga nagkantidad og P24.95 milyunes, nahuman niadtong Disyembre 2019.
Ang usufruct agreement sa DOH–Central Visayas Center for Health Development ug Vicente Sotto Memorial Medical Center gi-formalize niadtong Mayo 6, 2024.
Nikuwestyon sab ang COA nganong wala kini magamit sulod sa hapit lima ka tuig.
Girekomendar sa COA nga ang Kapitolyo mosumiter og detalyadong katin-awan kon nganong nagpabilin nga wala magamit ang tulo ka mga bilding o maghatag og mga dokumento nga nagpamatuod sa opisyal nga pagbalhin niini ngadto sa ubang ahensiya.
Gipasidan-an sa audit body nga kon walay katarungan, kini nga mga depekto “mahimong makaapekto sa regularity sa transaksyon” ug ang mga pasilidad nagpadayon sa pagkaguba nga wala makahatag og serbisyo sa gikatakda nga makabenepisyo. /