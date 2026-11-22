Kapin sa two-thirds sa mga trabahante sa Kapitolyo sa Sugbo ang job order (JO) workers niadtong 2025, bisan og adunay 1,789 ka bakanteng permanente ug casual nga mga posisyon, nga nakahatag og kabalaka sa pamaagi niini sa pagkuha og mga kawani, sumala sa Commission on Audit (COA).
Sa 2025 Annual Audit Report, giingon sa COA nga ang kagamhanang probinsyal nagkuha og 2,918 ka JO workers gikan sa 4,276 niini ka kinatibuk-ang mga kawani hangtod niadtong Disyembre 31, 2025, nga nikabat sa 68.24 porsyento sa tibuok pwersa sa mga mamumuo niini.
Ang probinsya adunay 750 ka permanenteng empleyado, 348 ka casual nga mga trabahante, 237 ka co-terminus, 21 ka pinili nga opisyal, ug duha ka Contract of Service (COS) workers.
Matod sa COA nga ang kagamhanang probinsyal kanunay nang nagsalig sa JO workers sa niaging upat ka mga tuig, ug namatikdan nga nagpadayon ang maong sistema bisan pa sa kadaghan sa bakanteng regular ug casual nga mga posisyon.
“This heavy reliance on JO workers, despite the substantial number of unfilled regular and casual positions, indicates possible non-compliance with civil service rules and undermines the efficient utilization of government human resources,” pamahayag sa COA.
Nakita usab sa audit team nga pipila ka JO workers nga nadestino sa mga provincial ug district hospitals ang naghimo sa mga trabaho nga alang unta sa bakanteng plantilla nga posisyon. Naglakip kini sa 633 ka mga nars, 235 ka nursing attendants, 125 ka medical technologists, 119 ka medical officers, 80 ka medical specialists, ug 29 ka radiologic technologists, ug uban pang mga kawani sa panglawas.
Pananglitan, ang probinsya adunay 371 ka bakanteng plantilla nga posisyon alang sa mga nurse samtang nagkuha kini og 633 ka JO workers nga naghimo sa susamang mga bulohaton. Aduna usab kini 58 ka bakanteng posisyon sa medical officer uban sa 119 ka JO workers sa susamang katungdanan.
Matod sa COA nga nagpakita kini sa gidaghanon sa propesyunal ug teknikal nga mga posisyon nga mahinungdanon sa operasyon sa tambalanan ang gihimo sa JO workers samtang ang katugbang nga mga plantilla nga posisyon nagpabiling bakante.
Gidugang sa audit team nga kini nga pamaagi sa pagkuha og kawani mahimong makaapekto sa kalig-on sa puwersa sa mga mamumuo, pagplano sa mopuli sa katungdanan (succession planning), ug kapasidad sa institusyon.
Gikuwestiyon usab sa COA ang pagkuha og mga propesyunal ubos sa JO arrangements, diin namatikdan nga ang ilang mga katungdanan naglangkob sa nagpadayon nga propesyunal ug teknikal nga serbisyo imbes sa limitado lang nga panahon sa pagtrabaho nga gitakda ubos sa COA-Department of Budget and Management Joint Circular No. 2, series of 2020. Gitumbok sa maong circular ang piecework, panagsa ra (intermittent), emerhensya, manual, trades, ug craft services isip mga matang sa trabaho nga angay alang sa JO arrangements.
Atol sa audit, gipahibalo sa provincial management ngadto sa COA nga 42 porsiyento sa mga bakanteng permanenteng posisyon ang namantala na ubos sa kasamtangang administrasyon, samtang 47 ka posisyon ang nasudlan na. Sa mga natudlo, 23 ang kanhi JO workers.
Atol sa exit conference, gitaho sa Provincial Human Resource Management Office nga 1,013 ka bakanteng permanenteng posisyon ang gipaubos na sa pagsusi hangtod niadtong Disyembre 2025, diin 66 na ang nasudlan.
Matod sa buhatan nga 56 porsiyento sa mga posisyon nga giatiman naglambigit sa JO workers, samtang 44 porsiyento ang alang sa mga promosyon. / CDF