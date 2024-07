COA: Cebu City sobra ra kadako’g bill sa kuryente

Ang ‘daw sobra’ nga paggamit og Christmas lights bisan human na ang holiday season, kauban ang dugang, dili kinahanglang street lights sa pipila ka kadalanan, ang nakatampo sa pagtaas sa electric bill sa Cebu City Hall, busa kini gi-flag sa state auditors.

Base sa labing bag-ong report sa Commission on Audit (COA), 4.17 porsyento sa kinatibuk-ang kita sa City Hall sa 2023 gigamit aron mobayad sa electric bill nga nagkantidad og kapin sa P289 milyon alang sa tibuok tuig.

Gipahayag sa COA nga ang siyu­dad wala makapahimutang og usa ka Energy Efficiency and Conservation (EEC) Office, kini wala makatudlo og lokal nga EEC officer. Giingon usab nga ang siyudad wala pay klarong EEC plan nga gikinahanglan ubos sa Energy Efficiency and Conservation Act sa Pilipinas.

Ang wala pagpahimutang og usa ka EEC nakahatag og dagkong gasto sa kuryente, kakulang sa mga pamaagi sa pagkonserba sa enerhiya ug mga proyekto sa energy efficiency nga wala mapatuman nga nagkantidad og P65 milyon, sumala sa state auditors.

Gidugang sa COA nga kon walay EEC plan, ang City Go­vernment wala’y klarong direksyon sa pagpaayo, pagkontrol, pagmugna ug pag-evaluate sa iyang konsumsyon sa enerhiya.

Ang electric bills sa City Go­vernment padayon misaka sulod sa miaging unom ka tuig.

Sa 2018, ang electric bill sa siyudad P205,296,114; P220,361,444 sa 2019; P214,759,016 sa 2020; P242,991,403 sa 2021; P271,142,680 sa 2022; ug P289,494,388 sa 2023.

Gipahayag sa COA nga ang pagtaas sa presyo sa kuryente mahimo nga bahin nga hinungdan, bisan pa sa kadaghanan nga mga higayon minimal lang ang epekto niini tungod kay ang power utilities subject sa estriktong regulasyon sa gobyerno.

Busa ang dakong pagtaas matag tuig dili mahimong i-attribute sa presyo nga aspeto.

PROBLEMA

Ang siyudad sa sinugdanan misulay sa pagkontrol sa paggamit sa enerhiya.

Ang Department of General Services nagbutang sa matag opisina ug departamento sa City Hall og direktiba aron i-regulate ang paggamit sa enerhiya, lakip na ang limitahan ang water dispensers ngadto sa duha ka units matag andana; limitahan ang paggamit sa air-conditioners gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon lamang; pag-deploy og printers sa ratio nga usa ka printer alang sa labing minos tulo ka empleyado; pagdili sa paggamit sa cooking appliances sama sa rice cooker, electric stove, water heater, coffeemakers ug microwave; pagdili sa Christmas lights, variable lights o bisan unsa nga decorative materials nga mogamit og kuryente; ug pag-unplug sa mga office equipment o appliances kon dili gamiton o sa dili pa mibiya sa opisina.

Apan gipahayag sa state auditors nga kining direktiba kulang sa pagpapatuman ug walay mga gikinahanglan nga mga parameter aron masiguro ang pagsunod niini.

Gipasiugda sa state auditors ang sobra nga paggamit sa Christmas lights, variable lights, o bisan unsa nga decorative materials nga mogamit og kuryente.

“Even after the Christmas season or outside the usual tourism hour of the downtown city, the City Hall building’s exterior, both the executive and the legislative building, including its newly occupied satellite office were wrapped with series lights every night,” sumala sa state auditors.

Ang COA nagkanayon nga “unnecessary or extra lights” sa mga dalan sa T. Padilla, ug Barangay Lorega San Miguel biasn naay karaang suga nga magamit pa.

“These excessiveness ran counter with the City’s own directive and ultimately with the aforementioned Energy Efficiency and Conservation Act resulting in a waste of financial resources,” dugang sa COA.

WA MAPATUMAN

Ang syudad adunay upat ka wala ma-implementar nga mga proyekto, lakip na ang pag-instalar og solar system nga adunay laang budget nga P50 milyon, ang solar energy electrification sa usa ka school building sa Barangay Lorega nga nagkantidad og P3 milyon, ang pag-instalar og solar panels isip alternatibong tinubdan sa kuryente sa San Roque ug T. Padilla nga adunay budget nga P10 milyon ug P2 milyon, matag usa.

Gipahayag sa COA nga ang mga proyekto sa energy efficiency ug conservation sa syudad wala gayud mahimong prioridad sa bahin sa budget ug sa pag-implementar.

Sumala sa state auditors, ang mga proyekto adunay potensyal nga dakong makapakunhod sa konsumsyon sa kuryente sa syudad.

Gisulti usab nga kini dili lamang nagpakita sa nawalang oportunidad sa pagpaayo sa energy efficiency nga adunay positibong implikasyon sa pinansyal apan usab nag-alsa sa mga kabalaka bahin sa epektibong paggamit sa mga gi-allocate nga pundo.

Girekomenda sa COA nga ang syudad magpahimutang og usa ka EEC office nga pangunahan sa usa ka sakto nga designated nga EEC officer.

Gidasig usab ang syudad nga pausbawon ang kasamtangang mga pamaagi sa energy conservation pinaagi sa paghimug usa ka pormal nga polisiya sa management nga adunay epektibong mekanismo sa pagpugos ug pagsunod. / JJL