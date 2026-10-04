COA gipunting ang P118.6M nga bayad sa Pardo-Toong road

Nakabayad na ang Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo og P118.66 milyones alang sa Phase 1 sa Pardo-Toong Road project; apan wala pa gihapon mahuman ang proyekto kapin sa upat ka tuig human gipirmahan ang kontrata, sumala sa Commission on Audit (COA).
Gipahibalo sa mga state auditor nga base sa pinakaulahing accomplishment report, anaa pa lamang sa 75.42 porsyento sa proyekto ang nahuman.
Nakumpirmar usab kini sa pag-inspeksyon sa lugar niadtong Marso 17, 2026.
Gisugyot sa Department of Engineering and Public Works (DEPW) sa Cebu City niadtong Disyembre 2023 nga angay nang kanselahon ang kontrata tungod kay napakyas ang kontraktor sa pagsumite sa gikinahanglang mga output o nahuman nga trabaho.
Bisan pa niini, gi-resume ang konstruksyon niadtong Septiyembre 2024.
Nagpagawas dayon ang Kagamhanan sa Siyudad og duha ka partial nga bayad niadtong Marso ug Hunyo 2025 nga mikabat sa P101.51 milyones, wa pay labot sa P22.5 milyones nga mobilization fee niadtong 2021.
Tungod niini nga mga bayad, ang kinatibuk-ang kantidad nga gipagawas miabot na sa P118.66 milyon, base sa taho sa COA.
Apan, matod sa COA, sa ilang pagpangutana sa DEPW niadtong Enero 28, 2026 nagpakita nga ang proyekto “dili na mahimong ipadayon.”
Ang kontrata nga nagkantidad og P149.997 milyones alang sa disenyo ug pagtukod (design-and-build) sa gisugyot nga pag-abli sa dalan sa Barangay Pardo gipirmahan niadtong Marso 22, 2021, uban ang 480 ka adlaw nga tagal.
Ang proyekto gilaumang mahuman unta sa Hulyo 23, 2022.
Hinuon, gihatagan kini og dugang nga 1,129 ka adlaw tungod sa duha ka mando sa pagsuspende sa trabaho, nga nag-usab sa petsa sa pagkahuman ngadto sa Agosto 25, 2025.
Matod sa COA, ang mga pagsuspende kasagaran naggumikan sa contractor.
Ang unang pagsuspende, gikan sa Agosto 2 hangtod Oktubre 25, 2021, gipagawas samtang ang mga plano ug programa sa trabaho gi-evaluate ug gi-aprubahan pa.
Ang ikaduha milungtad og 1,045 ka adlaw, gikan sa Oktubre 26, 2021 hangtod sa Septyembre 25, 2024, tungod sa kawalay mga working permit ug clearance.
Matod sa COA, ang maong mga rekisitos angay untang makuha na sa sayong bahin sa proyekto base sa kaugalingong iskedyul sa trabaho sa kontraktor.
Namatikdan usab sa audit nga ang taho sa DEPW niadtong Disyembre 2023 nagrekomendar na sa pagtapos sa kontrata (termination by default) tungod sa kapakyas sa kontractor sa pagsumite sa gikinahanglang mga output o dokumento.
Niadtong Enero 4, 2024, ang chairperson sa Contract Termination Review Committee (CTRC) nagpadala og pahibalo ngadto sa kontraktor aron kini mopasabot ug mohatag og rason kon nganong dili angay kanselahon ang kontrata.
Matod sa COA, wala silay nakitang mga dokumento nga nagpakita nga mitubag ang kontraktor sa maong pahibalo.
Bisan pa niini, gipadayon ang trabaho niadtong Septiyembre 5, 2024.
Sa ulahi, ang Siyudad mihimo og partial nga bayad nga nagkantidad og P77.41 milyones niadtong Marso 2025 alang sa gitaho nga 51.6065 porsyento nga nahuman nga trabaho, ug laing P35.72 milyones niadtong Hunyo 2025 alang sa 75.42 porsyento nga nahuman nga trabaho.
Gikuwestiyon sa COA ang pagpadayon sa proyekto ug ang misunod nga mga bayad tungod sa naunang rekomendasyon nga kanselahon ang kontrata.
Gipahibalo sa acting City Engineer ang COA atol sa exit conference nga ang mga kakulangan gipahibalo na ngadto sa mga engineer sa proyekto, kinsa nag-andam na og sinulat nga mga katarungan.
Ang mga katarungan isumite ngadto sa audit team sa higayon nga kini andam na. / DPC