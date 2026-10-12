COA: Lapu City napakyas pagsilot sa nalangan nga mga proyekto

Gibadlong sa Commission on Audit (COA) ang Kagamhanan sa Lapu-Lapu City tungod sa kapakyas pagpatuman og silot batok sa mga kontraktor sa upat ka proyekto nga nalangan og 15 porsiyento o labaw pa niadtong 2025.
Sumala sa 2025 audit report, nikabat sa P64.92 milyunes ang kinatibuk-ang kantidad sa mga proyekto, lakip ang rehabilitasyon sa Jorge Tampus Road sa Barangay Basak ug pag-ayo sa mga classroom sa duha ka eskwelahan.
Ang proyekto sa Jorge Tampus Road nga nagkantidad og P59.24 milyunes, nahuman lamang og 60 porsiyento ug adunay 18 porsiyentong negatibong slippage. Samtang ang duha ka classroom repair project sa Bankal Night High School adunay 80 porsiyentong slippage.
Matod sa COA, mahimong undangon ang kontrata kon moabot sa 15 porsiyento o labaw pa ang negatibong slippage tungod sa kapakyasan sa kontraktor.
Girekomendar sa mga auditor ang mas hugot nga pag-monitor sa mga proyekto, pagtapos sa kontrata kon gikinahanglan ug pagpatuman sa administratibong silot batok sa mga kontraktor nga mapamatud-ang responsable sa kalangan.
Apan matod sa City Engineering Office, ang pipila ka proyekto anaa na sa proseso sa pagtapos sa kontrata, samtang ang kalangan sa uban nalambigit sa dili maayong panahon ug sa linog.
Gipabilin sa COA ang kaugalingong kuwenta sa slippage ug gitataw ang panginahanglan sa mas maayong koordinasyon tali sa mga opisina ug sa Bids and Awards Committee aron maseguro ang hustong pagmonitor sa performance sa mga kontraktor. / DPC