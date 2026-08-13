COA: Madawat ang acknowledgment receipts alang sa confidential funds

Dawaton ang mga acknowledgment receipt isip ebidensya sa paggasto sa confidential funds, matod ni Xylene del Campo, auditor sa COA-ICFAO, atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte niadtong Miyerkules, Agusto 12, 2026.
Sumala ni Del Campo, lakip ang acknowledgment ug reimbursement receipts sa mga dokumentong gipasa sa mga ahensiya alang sa liquidation sa confidential funds, ilabi na alang sa pagpalit og impormasyon o pagbayad sa mga ganti. Apan alang sa pagpalit og mga gamit sama sa lamesa ug lingkuranan, kinahanglan gihapon ang official receipt o sales invoice.
Pahayag sa kanhi auditor nga si Roderick Wamil, ang Office of the Vice President (OVP) ug Department of Education (DepEd) lang sa pamunoan ni Duterte ang nagpasa og liboan ka acknowledgment receipts imbes nga official receipts. Ang OVP nagpasa og kapin 2,000 ka receipts, samtang ang DepEd nagpasa og 1,824.
Gikan sa P125 milyunes nga confidential funds sa OVP sa Disyembre 2022, gi-disallow sa COA ang P73 milyunes tungod sa kakulang sa ebidensya. Lakip sa gi-disallow ang P10 milyunes sa rewards, P34.857 milyunes sa nagkadaiyang baligya, P24.93 milyunes sa tambal, ug P3.5 milyunes sa mga gamit sa opisina ug kompyuter. Sa DepEd, gi-disallow usab sa COA ang P375 milyunes nga gasto human gipadayag ni Gina Acosta, ang special disbursing officer sa DepEd, atol sa usa ka pagdungog sa Kamara sa miaging tuig nga gitunol niya ang kuwarta ngadto kang Colonel Raymund Lachica, ang kanhi pangulo sa Vice Presidential Security Protection Group.
Usa kini ka paglapas sa mga lagda bahin sa paggamit sa confidential funds nga naglatid nga “under no circumstance shall it be used for liquidation of the previous cash advance or be transferred from one accountable officer to another.”
Gisubli ni Del Campo nga iregular ang paggasto sa confidential funds sa OVP, diin ang mga detalye sa suplayer dili kompidensyal ug ang mga resibo o invoice kinahanglan nga isumite aron pamatud-an ang pagpalit sa suplay nga gihimo gamit ang pundo.
Hinuon, giangkon niya nga naa sa awtoridad sa mga opisina sa gobiyerno ang pag-ila kon unsang impormasyon ang ilang giisip nga “kompidensyal.” / TPM / SunStar Philippines