COA mikuwestiyon sa pagtrabaho sa P12.99-million 2-storey Command Center Building sa Consolacion

Ubay-ubay ang nakita sa Commission on Audit (COA) nga haw-ang sa pagtrabaho sa P12.99-million two-storey Command Center Building sa Consolacion, lakip na ang unang hugna (Phase 1) nga wala pa magamit bisan gidawat na kini nga nakompleto na ug ingon man ang mga kuwang sa pagka-transparent sa proyekto.
Ang maong proyekto, nga gipundohan pinaagi sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund (LDRRMF), gipatuman sa duha ka hugna niadtong 2025, diin ang Phase 1 nagkantidad og P6.99 million ug ang Phase 2 nagkantidad og P5.99 million.
Ang COA nag-ingon nga ang mga ka kuwang sa pagplano, pag-andam sa program of work, ug pagpatuman sa proyekto kay makakompromiso sa prinsipyo sa ekonomiya, efficiency, transparency ug accountability.
Gipakita sa audit nga ang Phase 1 sa pasilidad dili pa magamit sa dihang gidawat na kini nga nakompleto na niadtong Oktubre 14, 2025.
Gipasabot sa Municipal Engineering Office (MEO) nga ang phased implementation kinahanglanon tungod sa kakuwang sa pundo ug sa panginahanglan nga masugdan dayon ang konstruksyon gamit ang gigahin nang daan nga LDRRMF. / DPC