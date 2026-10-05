COA: P58M school kits sa Mandaue kuwang og sapatos

Nadiskubrian sa Commission on Audit (COA) ang hingpit nga pagbayad sa Mandaue City sa P58.13-milyones nga kontrata alang sa school supply kits niadtong 2025 bisan liboan ka pares sa customized rubber shoes wala ma-deliver sa dihang gipang-apod-apod ngadto sa mga Grade 1 hangtod Grade 3 nga mga tinun-an.
Ang maong audit finding naglangkob sa pagpalit og 17,100 ka school supply kits nga gipondohan pinaagi sa Special Education Fund.
Ang kontrata nagkinahanglan nga ma-deliver ang mga gamit sulod sa 30 ka calendar days gikan sa pagkadawat sa purchase order.
Matod sa COA, mipirma ang supplier sa purchase order niadtong Marso 5, 2025, nga nagtakda sa Abril 6, 2025 isip deadline sa delivery.
Matod sa COA, mga 3,000 pares pa lamang sa sapatos ang na-deliver niadtong Enero 24, 2026, samtang mga 14,000 pares ang nagpabiling wala ma-deliver.
Matod sa audit team, ang hingpit nga pagbayad maoy nakapugong sa siyudad sa pagpatuman sa mga paagi nga gitugot sa kontrata, lakip na ang liquidated damages.
Giingon sa state auditors nga ang hingpit nga pagbayad bisan wala pa makompleto ang delivery supak sa mga lagda sa gobyerno nga nagkinahanglan nga ang bayad himoon lamang human sa aktuwal nga delivery, inspection ug acceptance sa mga gipamalit nga produkto.
Nagbayad ang City Government og P54.43 million, net of tax, pinaagi sa Land Bank of the Philippines Check No. 5922 nga may petsang Marso 27, 2025.
Ang delivery receipts alang sa delivery niadtong Marso 21 ug ang katugbang nga inspection and acceptance report (IAR) nagpakita nga kompleto na ang mga sets ug nadawat na.
Apan ang mga certification gikan sa mga tunghaan nga nakuha sa COA niadtong Pebrero 2026 nagpahayag nga wala maapil ang customized rubber shoes sa mga supply kits nga gipang-apod-apod ngadto sa mga tinun-an.
Si kanhi Mandaue City Mayor Jonas Cortes mipagawas og pahayag sa Facebook niadtong Lunes, Oktubre 5, human siya gihisgutan sa usa ka social media post bahin sa COA finding.
Matod ni Cortes, ang pagpalit sa school supply kits nahitabo niadtong 2025 panahon sa administrasyon ni Glenn Bercede, nga acting mayor niadtong panahona ug karon bise alkalde.
Nipuli si Bercede isip acting mayor niadtong Agosto 2024 human gisuspenso sa Ombudsman si Cortes sulod sa usa ka tuig nga walay sweldo tungod sa iyang pag-appoint niadtong 2022 sa usa ka opisyal nga dili kwalipikado.
Niadtong Oktubre 2024, gipalagpot sa anti-graft office si Cortes sa serbisyo tungod sa pagtugot nga mag-operate ang usa ka cement batching plant nga walay mga permit. / DPC