Coach sa Ateneo posible i-deport

Posible nga mag-atubang og deportasyon ug uban pang mga kaso si Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles Coach Tab Baldwin human sa kamatayon sa duha niya ka mga magduduwa atol sa ilang team building activity sa Dipaculao, Aurora niadtong Hunyo 8, 2026.
Kini human nidesisyon ang Department of Labor and Employment (DOLE) sa pagsusi sa iyang Alien Employment Permit (AEP) nga giisyu alang sa iyang pagsilbe isip basketball coach sa Ateneo.
"If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the Department will act accordingly. This is not about persecution. This is about the rule of law," matod ni Labor Secretary Francis Tolentino sa press briefing niadtong Huwebes, Hunyo 11,
Sumala ni Tolentino, ilang gipatawag si Baldwin aron personal nga moatubang sa Departamento.
"The summon was issued in the wake of the fatal drowning of the two Ateneo players on June 8 during a team building activity in Dipaculao, Aurora, which raised questions about the conduct, supervision, and legal employment status of the foreign coaching staff overseeing the activity," asoy ni Tolentino.
Gibutyag niya nga tinguha sa ahensya nga susihon ang pagkabalido sa AEP ni Baldwin, nga gikinahanglan sa tanang langyaw nga nagtrabaho sa Pilipinas.
"No foreign national is exempt from this requirement. No foreign national working in this country is above the law regardless of their status, reputation or the institution they represent. Coach Baldwin is employed in the Philippines and is subject to Philippine Labor Laws," pasabot ni Tolentino.
Sa iyang pag-atubang sa DOLE, gikinahanglan ni Tolentino nga isumite ni Baldwin ang mosunod: usa ka balido ug kasamtangang AEP nga nagtugot kaniya sa pagsilbe isip head coach sa ADMU; ebidensya nga ang permit naglakip sa tibuok sakop sa iyang trabaho isip coach, lakip na ang mga kalihukan sa pag-training gawas sa campus; usa ka balido nga kontrata sa pagtrabaho uban sa Ateneo; ug mga dokumento nga nagpakita sa pagsunod sa mga kinahanglanong report sa DOLE.
Gipangayuan usab sa DOLE si Baldwin og sinulat nga katin-awan bahin sa mga panghitabo nga nagpalibot sa team building activity sa Dipaculao, Aurora.
Kon mapakyas si Baldwin sa pagtuman sa maong pagpatawag, ang hepe sa DOLE nagkanayon nga mahimo kining mag-atubang sa pagbawi o pagsuspenso sa iyang AEP.
Mahimo usab siyang i-endorso sa Bureau of Immigration alang sa haom nga aksyon sa imigrasyon, lakip ang posibleng proseso sa deportasyon.
Gawas niini, mahimong ipahamtang ang usa ka administratibong multa batok sa ADMU isip pangulo nga institusyon tungod sa kapakyas pagsiguro nga ang ilang langyaw nga trabahante adunay balidong work permit, ug ang pagsangat og haom nga mga kaso ubos sa Labor Code tungod sa ilegal nga pagpapatrabaho og usa ka langyaw.
Si Baldwin nagsilbe na isip head coach sa Blue Eagles sukad pa niadtong 2016.
Ang mga magduduwa sa Blue Eagles nga nakabsan og kinabuhi mao sila si Rene Baterbonia ug Divine Adili, kinsa giingong nalumos atol sa team building activity sa Blue Eagles. / Anton Banal