Coach sa Minnesota Lynx gisuspenso sa Game 4

Gipahamtangan sa Women’s National Basketball Association (WNBA) og one-game suspension ug multa si Minnesota Lynx coach Cheryl Reeve tungod sa iyang pamatasan ug mga pamahayag atol ug human sa ilang 84-76 nga kapildihan kontra Phoenix Mercury niadtong Sabado, Sept. 27, 2025 (PH time).
Si Reeve moserbisyo sa suspensiyon karong Lunes sa Game 4 sa semifinals series batok gihapon sa Mercury sa Phoenix. Ang Lynx kasamtangan nga naulahi sa best-of-five series, 2-1.
Kini gituohang unang higayon sa kasaysayan sa WNBA nga adunay coach nga gisuspenso atol sa playoff game. / RSC