Coaches pareho'g problema

Pareha ang mga sentimento sa nagkadaiyang mga coach kabahin sa umaabot nga 2025 Philippine Basketball Association (PBA) Rookie Draft – magproblema sila sa pagpili kay wala sa 128 ka mga aplikante ang ilang gikinahanglang dekalidad nga big men.
Hinuon si TNT Tropang 5G coach Chot Reyes daw dili kaayo tantong magproblema kay iyaha na mang na-trade ang ilang katungod sa pagpili sa nag-unang duha ka rounds ning maong drafting, nga ipahigayon karong Septiyembre 7, 2025.
Kadaghanan sa dekalidad nga puwedeng mapili naa sa guard nga posisyon unya dili sab tantong daghan.
“I think it’s one round deep,” matod pa ni Reyes nga napatik sa Spin.ph.
Si Rain or Shine Elasto Painters coach Yeng Guiao, kinsa maoy nakadawat sa duha ka first-round picks ning tuiga (No. 10 ug No. 12) sa pagpakig-trade niini sa TNT, daw gianugnan nga dili niya kini mapahimuslan og maayo.
“Not too much size with this draft pool,” batbat ni Guiao, kinsa naghandom nga makakuha og dekalidad nga big man gumikan kay kompleto na man siya og hiramenta sa laing mga posisyon.
“Draft [pool] doesnt look as deep as last year but there are diamonds in the rough especially if you’re looking for guards or wingmen,” pasabot ni Guiao.
“Kaso, kami sobra na sa wings and guards. Not too many options for bigs.”
Si Brgy. Ginebra Gin Kings coach Tim Cone dayag sab sa iyang intensyon nga makakuha og dekalidad nga big man hilabi na kay wala pa’y kaseguroan kon kanus-a makabalik pagduwa si Isaac Go gikan sa pagkaangol.
Tungod niini, bug-at nga obligasyon sa ilawom nga bahin ang kinahanglang pas-anon sa beteranong si Japeth Aguilar alang sa Gin Kings.
Ang big men lang nga posibleng ilugan mao sila si Geo Chiu ug Will Gozum.
Igo na lang sa panghinaot si Cone nga maabtan pa niya bisan asa sa duha inig abot sa iyang torno sa pagpili sa No. 13 overall.
“Not sure, but hopeful,” asoy ni Cone.
Mao sab ang sentimento ni NLEX Road Warriors coach Jong Uichico, kinsa maoy mopili sa No. 5 overall pick. / ESL