Coaches seminar ipahigayon alang sa Gov’s Cup Under 18

Magkatapok ang coaches sa nagkadaiyang mga dapit sa Probinsiya sa Sugbo karong Biyernes, Agusto 21, 2026, alang sa usa ka adlaw nga coaching seminar nga tipik sa preparasyon alang sa Cebu Governor’s Cup Under 18 Basketball Tournament.
Modumala sa seminar, nga ipahigayon sa Ballroom Dance Hall sa Cebu City Sports Center sugod alas 8:00 sa buntag, mao ang bantugang coach nga si Sandy Arespacochaga, head coach sa Batang Gilas Women’s Youth ug assistant coach sa TNT Tropang Giga sa Philippine Basketball Association (PBA).
Ang seminar gipasiugdahan sa Cebu Provincial Sports Commission (CPSC) sa pagpangulo ni Chairman Dr. Rhoel Dejano, katambayayong ang Cebu City Sports Commission ug Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) Zone 8, nga gipangulohan ni Popoy Navarro.
Ang libreng seminar ipahigayon aron mas mahashasan pa ang kapabilidad sa coaches, partikyular ang gikan sa nagkadaiyang mga munisipyo sa probinsiya. Makadawat og certificates ang mga partisipante.
Ang Governor’s Cup Under-18 tournament nga sugdan karong Septiyembre 26, sa Mandaue City Cultural and Sports Complex, kombatihan og teams gikan sa 45 ka mga munisipyo ug dakbayan sa probinsiya.
Alang ni Dejano, ang partipasyon sa coaches sa seminar magtanom og positibong senyales kabahin sa pagpalambo sa youth basketball sa Sugbo. / JBM, ESL