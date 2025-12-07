Coast Guard mitugot na sa mga barko makalawig

Ang lima ka Coast Guard stations sa Central Visayas ang milibkas na sa unang gipatuman nga pagsuspenso sa mga biyahe sa mga barko ug ubang sakayan sa dagat gumikan sa Tropical Depression Wilma, gianunsiyo niadtong Dominggo, Disyembre 7, 2025. Sa dihang nihinay ang maong tropical depression.
Apan kadtong mga lugar nga anaa pa ubos sa Tropical Cyclone Wind Signals ang wa pa makabalik sa ilang biyahe sa mga barko, ilabi na ang amihanang bahin sa Sugbo.
Samtang ang Cebu Port Authority (CPA) ang miluwat sab og pahibawo sa pagbalik sa ubang mga sea travel schedules niadtong Dominggo, Disyembre 7.
Kining naglakip sa Jomalia Shipping nga mikanselar sa ilang alas 5:30 a.m. Danao-Consuelo (Camotes) trip gumikan kay way barko, apan ang departures mibalik na sa alas 8:30 a.m., 11:30 a.m., 2:30 p.m., ug 5:30 p.m., nga pulos paingon sa Consuelo Port sa maong adlaw.
Sa kasadpang bahin sa Sugbo ilabi na sa mga biyahe sa Toledo City ug San Carlos City ang mibalik na, diin ang FastCat nibiya sa Toledo sa alas 11:00 a.m., samtang ang Lite Ferry ang nibiya sa ala 1:00 p.m.
Base sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang Tropical Depression Wilma ang nihinay ngadto na sa low pressure area (LPA) niadtong Dominggo sa buntag sa dihang motadlas sa Masbate.
Nabantayan sa Pagasa nga sa alas 4:00 base sa track sa nahimutangan sa LPA duol sa Milagros, Masbate ug way Tropical Cyclone Wind Signals ang giisa.
Bisan pa man sa paghinay apan adunay pay masinate nga dili maayong kahimtang sa panahon gumikan sa gitawag nga shear line o ikog.
Mitaho ang PAGASA pabilin ang baluron nga kadagatan nga moabot ug hangtod 5.0 metros ang mga balod ilabi na duol sa Cagayan, Isabela, Aurora, Polillo Islands, ug Camarines Norte. Ang kasarangan ngadto na sa baluron nga kahimtang sa dagat masinate sa Batanes, Babuyan Islands, Catanduanes, amihanang bahin sa Quezon, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, ug Northern Samar.
Kasarangan ngadto sa mabangis nga balod, nga moabot gikan 2.0 hangtod 3.5 metros, ang gitagna sa ubang baybayon sa Luzon, Visayas, ug Mindanao, lakip na ang Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Sur, ug Davao Oriental.
Ang Pagasa padayon nga mipasidaan sa mga gagmay’ng sakayan sa dagat nga dili una mobiyahe. / EHP